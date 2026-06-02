李家超訪中亞｜訪哈薩克投資控股公司　力推北都具備創科發展機遇

率領超過70人代表團訪中亞的行政長官李家超，今日（2日）早上於哈薩克到訪當地國家投資股控公司，及與公司董事會主席會面。李家超談及香港在「 一國兩制」 下的獨特優勢，並探討雙方日後的合作方向，又提及希望可一同實踐永續發展的願景。



外訪代表團與哈薩克國家投資股控公司會談。（李家超Facebook）

李家超：香港「一國兩制」下具備合作優勢

李家超與哈薩克國家投資控股公司Baiterek National Investment Holding的董事會主席Rustam Timurovich Karagoishin會面，雙方在會上交流。李家超向對方介紹香港作為國際金融中心的地位，且受惠於「一國兩制」 ，具有成為助哈薩克斯坦企業接通內地及東盟的優勢，更稱香港可稱為全球市場的「超級聯繫人」、 「超級增值人」 。

李家超力推北部都會區具備創科發展機遇

李家超又指，香港北部都會區具備創科發展機遇，且在土地、財政及稅務方面亦有現行的優惠政策，故鼓勵該公司到香港探索合作潛力。雙方在會中探討未來的合作方向，包括項目融資，以及在綠色金融和金融科技等領域的協作，冀望一同實踐「一帶一路」 倡議的「永續發展願景」。他在社交平台上表示，是次對話為「雙方互利共贏的新起點」，香港亦可發揮「雙向跳板」 ，助哈薩克企業進入亞洲市場。