李家超訪中亞｜會見哈薩克總理　邀請企業考察北都了解金融創科

正率領代表團訪問哈薩克的行政長官李家超今日（2日）中午與哈薩克斯坦總理Olzhas Bektenoz會面，談及兩地交流及建立合作關係，包括在金融、貿易等方面，同時提到兩地經濟、基建、文化、教育、旅遊等多個領域。李家超表示，香港官方及商界均「高度重視」與哈薩克斯坦建立緊密的合作關係。



李家超與哈薩克斯坦總理Olzhas Bektenoz（李家超 Facebook）

誠邀哈薩克企業到訪北部都會區

李家超指，哈薩克具備豐富自然資源，與香港國際化的專業服務體系吻合，擁有廣闊的市場潛力。他表示，兩地在金融、貿易、投資、產業等方面均存在互補性及合作機遇，誠邀來自哈薩克的企業日後到訪香港，「走進作為香港未來經濟新引擎的北部都會區」，了解香港金融、創科、法律服務等最新發展。

李家超與外訪代表團。（政府新聞網）

「一帶一路獎學金」 受中亞學生歡迎 強調兩地應加強人文聯繫

此外，李家超指應繼續加強兩地人文聯繫。他提到香港政府所推出的「一帶一路獎學金」深受中亞學生歡迎，當中已有超過500名哈薩克學生正於香港院校接受教育。李家超認為，這些受惠學生將會成為日後推動兩地加強聯繫及共同發展的橋樑。

外訪代表團明日（3日）將由哈薩克轉往烏茲別克，並與當地高層官員會面。