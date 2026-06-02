李家超訪中亞｜明年開辦香港直航阿拉木圖　冀中亞三國延長免簽期

正訪問中亞的行政長官李家超今天（2日）繼續哈薩克行程，率領來自香港和內地商貿代表團與官員見面及到訪機構。他表示，本港航空公司明年首季將開辦哈薩克阿拉木圖直航班機。國泰航空隨後表示，每周將有三班直航航班。



哈薩克阿拉木圖機場。（香港01攝）

明年開辦香港往返哈薩克直航

香港與哈薩克直航在疫情時取消，至今仍然未恢復，故可選擇在內地多個城市轉機，包括廣州及北京。李家超在哈薩克會見傳媒時被問到為何直航選址阿拉木圖，他解釋屆時乘客可利用阿拉木圖進入其他中亞、東歐等地區的航線，航期肯定一星期多過一班。

經民聯立法會議員林偉全表示歡迎開辦香港直航阿拉木圖，直航打通兩地經貿往來的「大動脈」。他說為港商開拓中亞這片「新藍海」注入了強心針，彰顯特區政府在推動經貿多元化、提升香港國際樞紐地位上的高效執行力。過去缺乏直航，往往令本港企業在人員往來及高增值貨運上，面對較高的時間與物流成本。

新航線開辦後，林偉全認為將大大便利本港的金融、專業服務及創科業界親赴當地，我期盼當局能乘勝追擊，在落實直航的良好基礎上，進一步推動兩地在商貿法規上的互聯互通，並促成更多金融及專業服務領域的實質合作，為香港工商界全面進軍中亞市場締造更無縫、更優越的營商環境。

官李家超在哈薩克斯坦到訪阿斯塔納國際金融中心，和中心總裁別科圖爾沃夫（右三）見證兩地機構交換合作備忘錄和合作協議。（政府新聞處）

冀中亞三國延免簽期

李家超又在當地出席特區政府和貿發局舉行的商務午宴，見證兩地企業簽署43份合作備忘錄，涵蓋經貿、投資、金融、科技等範疇。成果包括雙方協議加強人工智能，以及數字發展合作，推動數碼基建發展，包括哈薩克斯坦在香港舉辦路演，吸引投資者及專業服務機構參與。

行政長官李家超在哈薩克斯坦阿斯塔納與哈薩克斯坦總統托卡耶夫（右）會面，就深化雙邊關係交流意見。（政府新聞處）

政府層面合作方面，李家超指雙方同意全速就簽訂全面性避免雙重課稅協定展開磋商，以及對促進保護投資協定展開討論，盡快落實有關協定。李家超又指，香港與哈薩克、烏茲別克及吉爾吉斯已有免簽協定，免簽日數為10日至30日，希望爭取延長至免簽30日，令兩地往來更方便。

行政長官李家超（左三）在哈薩克斯坦首都阿斯塔納與哈薩克總統托卡耶夫（右三）會面，就深化雙邊關係交流意見。中國駐哈薩克大使韓春霖（左二）、律政司副司長張國鈞（左四）、商務及經濟發展局局長丘應樺（左一）和行政長官辦公室主任葉文娟（左五）等人參與會談。（政府新聞處）