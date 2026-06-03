立法會逾60議員齊撐家鄉市集　李慧琼：好好嘅愛國教育基地

第四屆家鄉市集嘉年華今日（6月3日）在維多利亞公園開幕，立法會首次「拉大隊」前往幫襯，不過不同於年初到維園行花市，今次相對低調，超過60位議員各自到場，合影後分散至不同攤位購物。立法會主席李慧琼表示，市集「係好好嘅國情教育、愛國主義教育基地，希望大家都嚟啦」。她又笑言，很高興議員自發參與。



立法會主席李慧琼到維園支持家鄉市集。（何夏怡攝）

議員自發參與 傍晚休會後各自到場

立法會今日傍晚休會後，約6時半，有逾60位議員各自前往維園家鄉市集。眾人聚在一起大合照，結束後便四散購物，不少議員為各自家鄉特產攤位「助陣」，笑稱主要目的是「掃貨」。

李慧琼在現場接受採訪，指市集是一個很好的愛國主義教育及國情教育基地，很高興能讓議員自發到場。她又稱感受到鄉親有用心揀選產品，不少產品平時在港難見到，呼籲市民到市集認識每個省份的特產，「值得一家大細來」。

不設最低消費 李慧琼現場「帶貨」

年初維園花市，立法會亦曾「拉大隊」參與，當時每位議員有「888」的最低消費金額，不過李慧琼說今次沒有設最低消費，「大家各自消費，講心意啫」。她強調，每次家鄉市集都很受歡迎，且不少貨品是成本價。

不足20分鐘，李慧琼已大手筆掃入多種特產，包括熊貓羊脂玉瓷杯、「由細食到大」的佛山盲公餅、海南椰子糖、廣西茉莉花水等。接受傳媒訪問時，不斷有攤位人員求助她在鏡頭前「帶貨」，她應承後品嚐並連連讚好。

立法會議員方國珊到維園支持家鄉市集。（呂婉盈攝）

方國珊「人到心到」：市集非為賺錢

新界東南議員方國珊亦有到場參觀市集，她從不同攤位購買了不少產品，包括海南牛肉乾、清遠雞等。她表示自己籍貫為中山，因此亦有到訪中山社團總會攤位，並購買源自當地的蘆兜粽。方國珊到訪汕尾同鄉會及深圳攤位後又表示，由於許多內地移民落腳於將軍澳區，故必須到場支持。她認為家鄉市集為不同省市提供了推廣特產的良機，並非「為賺錢」，而是凝聚家鄉情懷，又認同市集能為香港帶來「愛國教育」的機會。

被問到如何看待立法會「拉大隊」出席家鄉市集，她認為「絕對應該」，又稱雖然未能趕上參與拍攝大合照，但「人到心到」。