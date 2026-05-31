深圳官宣網約車市場已飽和　14萬車狂搶單　4月每車日均跑13單

近日，深圳市交通運輸局發佈《2026年4月份深圳市網約車行業運營動態與風險提示》。該提示稱，當前深圳網約車市場總體已飽和，4月全市網約車日均單車完成訂單量約為13.01單。



深圳市交通運輸局最新數據顯示，截至2026年4月底，全市持證網約車達14.2萬輛、駕駛員39.5萬人，而日均單車訂單僅13.01單。（Getty）

據《深圳新聞網》報道，深圳市交通運輸局最新數據顯示，截至2026年4月底，全市持證網約車達14.2萬輛、駕駛員39.5萬人，而日均單車訂單僅13.01單，當前市場總體已飽和

官方亦鄭重提醒，擬從業者應充分調研，理性決策，並警惕六大風險：一是部分平台採用「上班/保底模式」代收流水，公司經營不善將導致司機受損；二是未獲授權的中間商易引發糾紛；三是警惕「月入過萬」等虛假廣告，避免退車違約；四是認清「無證不罰」騙局，無證營運將被處罰且保險拒賠；五是防範「免押金」「高回報」等租車套路，簽約需核對條款；六是警惕租車公司逾期繳納保險導致失效的風險。

近日，深圳市交通運輸局發佈網約車行業運營動態與風險提示稱，當前網約車市場總體已飽和。（Getty）

而在2023年，深圳市交通運輸局就曾發佈通告稱，深圳市運力與需求已趨飽和，根據各平台數據顯示，2023年一季度，深圳市日均接10單以下（不含10單）的車輛數爲53755輛；日均接10單及以上的車輛數為36816輛。