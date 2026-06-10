AI假冒名人騙案盛行　林定國研修例打擊：不能讓有心人盜肖像詐騙

立法會今日（10日）舉行第二次前廳交流會，律政司司長林定國「帶隊」出席，與議員討論人工智能（AI）等發展，共77位議員出席。AI假冒名人騙案盛行，林定國表示，保安局正研究修例針對深偽技術或生成式AI，在適當會有立法工作，保障市民權益。



2026年6月10日，立法會舉行第二次前廳交流會，律政司司長林定國出席。（立法會提供）

2026年6月10日，立法會舉行第二次前廳交流會，律政司司長林定國出席。（立法會提供）

交流會分成兩組，分別為「司法及法律事務委員會和工商及創新科技事務委員會分組」，以及「教育事務委員會和福利事務委員會分組」。前者討論檢視與知識產權有關的本港人工智能，及機械人技術的最新發展及應‍用情況，以及如何更好推進相關法律配套；後者則討論兒童和青少年不當地使用社交媒體的情況，以及香港應如何改善相關法律，在推進人工智能技術應用的同時，保障網路安全。

2026年6月10日，立法會舉行第二次前廳交流會，律政司司長林定國出席。（立法會提供）

林定國表示，是次前廳交流會展示，行政、立法之間，就社會關注議題有良性互動，討論十分活躍。他指，人工智能對香港發展重要，一方面需要有好的環境，促進發展，另一方面要做好規範管理，令人工智能可在安心和公平的情況下發展。律政司已牽頭成立跨部門小組，希望在廣泛應用AI的同時，改善本港的法律配套，正與各個政策局進行全面檢視。

2026年6月10日，立法會舉行第二次前廳交流會，律政司司長林定國出席。（立法會提供）

林定國研修例針對深偽技術：不能讓有心人盜肖像詐騙

被問到會否修例針對深偽技術或生成式AI，林定國指，政府特別是保安局，正研究相關問題，強調在適當時間會立法，保障市民權益，強調不能讓有心人士，非法盜用別人的肖像從事詐騙，會積極探討立法工作。至於會否立法打擊生成式AI製作的色情圖片，林定國強調，不論以任何形式製作色情圖片，如果對象涉需要特別保護的青少年，需要有法律去進行打擊和壓制。

2026年6月10日，李慧琼首次以主席身份出席立法會前廳交流會。（林彥汛攝）

李慧琼首次以主席身份出席前廳交流會

首次以主席身份出席前廳交流會的立法會主席李慧琼指，會上議員積極發言，貼地反映社會情況，官員亦專心聆聽，並積極回應議員提問，希望政府日後能就上述議題，適時交代法例或更新政策，以更好配合社會發展。

她又提到，香港將就五年規劃諮詢，相信上述內容為重要範疇，期望今日只是開始，未來有更多交流機會，行政立法能積極溝通為國家貢獻力量。對上一次前廳交流會在2月4日舉行，當時身兼全國人大常委的李慧琼由於要離港赴京出席人大常委會議特別會議，前廳交流會由立法會內務委員會主席陳振英主持。