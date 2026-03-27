假冒ICAC特務調查員　騙16人共$580萬　餐廳經理涉串謀詐騙被捕

警方再次偵破假冒官員騙案，拘捕一名假冒廉政公署（ICAC）特務調查人員的29歲男餐廳經理。警方指，相關案件的受害人被指涉及洗黑錢等案件，被捕男子向他們展示「保密令」博取信任並收取騙款；他涉及16宗同類騙案，騙款共達580萬元。



警方拘捕一名男子，指他涉及16宗假冒官員騙案，騙款達580萬元，行動中檢獲一張偽造廉政公署（ICAC）工作證明文件。（王譯揚攝）

新界北總區科技及財富罪案組督察馬頌怡表示，16宗案件發生在去年8月至今年2月。詐騙集團首先假冒內地公安，透過電話接觸受害人，指控其涉嫌干犯洗黑錢等罪行，之後要求受害人繳交保證金證明清白。

被捕29歲男子在案中扮演特務調查人員，他會身穿西裝向受害人展示偽造的ICAC工作證明文件，要求受害人簽署內地機關發出的保密令，藉此博取受害人信任，相信自己確實涉及洗黑錢等罪行。詐騙集團其後會透過電話及短訊，要求受害人以銀行轉帳或現金提交數十萬至逾百萬元作保證金。被捕男子亦負責收取騙款。

警方拘捕一名男子，指他涉及16宗假冒官員騙案，騙款達580萬元。涉案詐騙集團會指控受害人涉及洗黑錢案，要求他們簽署保密令，並提交保證金以證明清白。（王譯揚攝）

警方新界北刑事部探員透過情報搜集，並利用「銳眼」計劃的閉路電視錄影，鎖定該名29歲姓洪男疑犯，在3月25日晚上，於長沙灣區拘捕他。被捕男子報稱餐廳經理，正被扣查，將被落案起訴一項「串謀詐騙」罪，明日（28日）上午在沙田裁判法院提堂。

行動中，警方檢獲一張偽造ICAC職員工作證、偽造保密令，以及疑犯犯案時身穿的衣著。警方指出，當中的偽造ICAC工作證製造手法非常粗劣，僅以電腦彩色打印及過膠後，再經自行剪裁做出證件。

警方拘捕一名男子，指他涉及16宗假冒官員騙案，騙款達580萬元，行動中檢獲偽造保密令等。（王譯揚攝）

警方提醒市民，內地公安不會來港執法，亦不會致電市民調查；任何執法機構要求市民提交保證金，「一定係騙案」。市民如遇可疑來電，應細心核實對方身份，並可透過警方的「防騙視伏器」評估風險。