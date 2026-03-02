IG現假冒投資平台帖文　市民誤信「分析師」下載假App被騙$30萬

網上騙案禁之不絕，今次有受害人被騙去逾30萬元。警方表示，事主早前在社交平台Instagram看見一則假冒投資平台的帖文，聲稱提供投資策略及獨家消息。事主點擊帖文內的連結，並輸入自己的電話號碼後，獲一名自稱「股票分析師」的騙徒聯絡，邀請他入多個分享股票心得的WhatsApp群組。



事主見群組成員每日上載豐厚獲利的截圖，深信不疑。他其後被誘導下載一個虛假投資平台App，多次將資金轉帳至騙徒指定的銀行戶口。惟他嘗試提取資金時，平台以各種理由拒絕出金，同時「分析師」失聯，事主才知受騙，最終損失逾30萬元。



警方稱，80%投資騙案從Meta平台開始。（警方fb）

Instagram是網絡科技公司Meta旗下的其中一個社交平台。警方稱，80%投資騙案從Meta平台開始，並提醒市民若懷疑受騙，應立即致電防騙易熱線18222求助。