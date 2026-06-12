世界盃｜李慧琼出席小學直播活動　勉勵學體育精神　輸波不氣餒

新一屆世界盃正式開鑼，立法會主席李慧琼、體育專員蔡健斌等人出席保良局林文燦英文小學的世界盃嘉年華，致辭時勉勵學生，透過觀賽可學習人生道理和體育精神，「贏咗就為自己鍾意嘅球隊吶喊，輸咗都唔使氣餒嘅，因為人生總有高高低低」。她又呼籲市民多外出到商場觀賞免費賽事，同時刺激本地食肆消費。



多位嘉賓與師生合照迎接早上10時賽事。（陳巧恩攝）

李慧琼稱睇波可學習人生道理 「輸咗都唔使氣餒嘅」

立法會主席李慧琼致辭時提到，今年世界盃賽事的時間與香港有嚴重時差，希望同學觀賞賽事同時勿影響學業。她指，透過觀賞足球賽事，可學習人生道理，勉勵學生要培養堅毅意志、團體精合作以及拼搏精神。

她說：「贏咗就為自己鍾意嘅球隊吶喊，輸咗都唔使氣餒嘅，因為人生總有高高低低」。她又呼籲香港市民多參與體育盛事，相信現時不少商場和食肆都因應世界盃而延長營業時間，希望市民多外出帶動本地消費。

李慧琼希望未來這班同學能為香港甚至國家出賽（陳巧恩攝）

體育專員蔡健斌亦有到場參與開幕禮，特別建議市民到啟德體育園零售館欣賞免費直播賽事，一同感受世界盃魔力。他分享凌晨亦有觀賞首場賽事，形容戰況激烈。

蔡健斌分享凌晨有觀看首場賽事，笑指今早有點累（陳巧恩攝）

保良局林文燦英文小學顧問校長文詩詠提到，今次學校的世界盃嘉年華只有兩星期準備，籌備過程並不容易，需要通知家長活動安排，學生需要準備球衣，校方也要做資料搜集分享，希望同學寓學習於娛樂：「唔係單純睇一個波（賽事），好似開心咗就冇事，係擺知識同埋教育落去。」