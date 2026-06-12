財委會撥近億提升警隊掌紋及指紋鑑證系統　基於國安採局限性招標

警務處的電腦輔助掌紋及指紋鑑證系統和證據管理系統，維護服務的合約期將於2028年7月屆滿，屆時系統將無法更新，為了確保系統的運作不受影響，立法會財委會今日（12日）批出逾9700萬，以在合約期滿前，採用新的硬件和系統設計提升系統，保持系統的穩定性和工作延續性；當局預計明年第四季推出兩個新系統，至2033年第四季全面啟用。



圖為民建聯周浩鼎。（陳葦慈攝）

會上，民建聯議員周浩鼎指，未來系統的後備零件或會越來越少，關注局方有否就此制訂預案。

保安局副局長卓孝業（直播截圖）

卓孝業：有信心系統可維持10至12年以上

保安局副局長卓孝業表示，考慮到國家安全、供應鏈安全，當局提升系統時會採用局限性招標 。他又指，有信心系統可維持10年至12年以上，以過往經驗系統有可能用到20年。他又稱，當局在招標後，發現系統有空間進一步優化，包括可以引入人工智能。

梁文廣。（直播截圖）

九龍西議員梁文廣問到，政府會否考慮仿效智方便的系統，採用「微服務系統」形式，以代替使用單一系統，避免日後再出現因為欠卻後備零件，而需要重新組裝整個系統。卓孝業指，當局是次採用「虛擬伺服器」模式，而非過往的硬件模式，新模式可使當局能適時調撥資源不同資源去支持系統。