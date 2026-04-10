油價補貼｜環境局今向財委會申$18億緊急撥款　爭取4月底前推補貼

油價波動向上，政府推出「油價補貼」措施，包括商用車柴油每公升補貼3元。立法會財委會今午（10日)舉行會議，審議政府柴油補貼緊急撥款建議。



根據環境及生態局向財委會提交的「提供有時限的柴油補貼」項目文件 ，根據過去銷售作本地使用柴油的水平作估算並計入相關約百分之十的應急費用後，估算為本地銷售柴油提供兩個月每公升3元的補貼將涉約18億元的額外非經常開支。



文件指，正與燃油公司敲定實行安排細節，如獲財務委員會批准，政府爭取在4月底前推出補貼，讓業界能夠盡早受惠，為確保公帑妥善運用，環境局會另行公布補貼的運作安排。



環境及生態局根據過去銷售作本地使用柴油的水平作估算並計入相關約百分之十應急費用後，估算為提供兩個月每公升3元的補貼將涉約18億元的額外非經常開支。圖為3月11日油站情況。(資料圖片／鄭子峰攝)

「跨部門監察燃油供應專責組」四項臨時措施

（一）對柴油價格進行補貼

政府為每公升柴油提供三港元補貼，為期兩個月，以支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工業，減輕其營運成本，亦減低其加價壓力。相關補貼措施預計需約十八億港元。同時，環境及生態局會聯同競爭事務委員會監察各燃油公司的定價，以確保燃油公司不會藉機牟利。

（二）減免非私家車輛的道費

政府會減免所有政府收費隧道除私家車和電單車外所有商用車輛（即包括貨車、巴士、小巴和的士）隧道費50%，為期兩個月，涉及少收約一億六千萬元費用。

（三）設立「公共交通服務特別申請工作組」

專責組建議在其轄下設立「公共交通服務特別申請工作組」。工作組會與公共交通服務營辦商保持溝通，因應營辦商的整體營運環境和成本，在考慮市民的負擔能力，同時維持公共交通服務的穩定與正常運作情況下，提速協助審批公共交通營辦商靈活應對燃油成本上升的申請，包括考慮透過整合服務提升整體營運效率，引入節能措施及其他申請等。

（四）動態監察局勢和油價變化，按實際情況動態調控措施

中東局勢對香港整體經濟的影響，很大程度取決於軍事衝突會否持續、擴大或升級。專責組會繼續動態評估，統籌政策局和部門，做好應對預案，並作前瞻性部署，亦會研究不同的紓緩油價上升舉措。