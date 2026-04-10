油價｜立法會財委會通過18億柴油補貼撥款　政府：有需要會再出手

為應對高油價，特區政府昨日（9日）公布多項措施，包括向立法會申請動用約18億元，為公商用車船等提供柴油補貼，為期兩個月。立法會財務委員會今日（10日）通過有關申請。政府指，除電力公司及煤氣公司外，所有使用柴油的工商業都可受惠有油價補貼，又強調會確保油價可反映政府補貼的成效。



被問到會否隨油價加幅而調整補貼額，政府強調3元的補助已「定死」，如有需要調整會再向財委會申請。當局又指補貼無追溯期，即使稍後油價下跌，補貼亦不會停止。



政府向財委會申請約18億元，為以柴油為燃料的公、商用車、船和相關工業，提供每公升柴油3元補貼，目標在4月底前推出。財委會今日舉行會議，審議有關撥款申請。

4月10日，立法會財委會討論及表決政府提出的18億元柴油補貼措施，選委界議員陳紹雄在會上提問。（黃寶瑩攝）

謝展寰：會確保油價可反映補貼的成效

會上，選委界議員陳紹雄關注，政府會否補貼支持以柴油為主的行業，包括洗衣業。自由黨邵家輝則指，現時油價急增，洗衣業日常運作需要用到不少柴油，問到政府會否提供特別支援，如借貸等。環境及生態局局長謝展寰指，政府留意到燃油、柴油升幅會影響到各行各業，故除電力公司及煤氣公司外，所有使用柴油的工商業都可受惠有油價補貼。

4月10日，立法會財委會討論及表決政府提出的18億元柴油補貼措施，財政司副司長黃偉綸與環境及生態局局長謝展寰出席會議。（黃寶瑩攝）

4月10日，立法會財委會討論及表決政府提出的18億元柴油補貼措施，選委界議員管浩鳴在會上提問。（黃寶瑩攝）

選委界管浩鳴問到，政府會如何確保燃油公司不會藉補貼謀利。謝展寰表示，政府會向油公司索取資料，以了解燃油的購入價格，「會確保我哋（政府）畀佢（燃油公司）嘅錢，不會喺佢升幅度，去食咗我哋嘅價」。管浩鳴追問，政府是否能夠控制油公司不會亂加價。謝展寰表示，當成本上升時，油公司都會加價壓力，但當局會確保油價會反映政府補貼的成效 。

4月10日，立法會財委會討論及表決政府提出的18億元柴油補貼措施，財政司副司長黃偉綸在會上解答議員提問。（黃寶瑩攝）

黃偉綸：補助金額已「定死」

勞聯選委界林振昇關注，如果下月國際油價再上升，政府的補貼會否再提升。署理財政司司長黃偉綸表示，3元的補助已「定死」，如果屆時再有需要調整，會再向財委會申請，強調「不是我們隨隨便便郁嘅一個數字」。

民建聯立法會議員植潔鈴。（直播截圖）

民建聯立法會議員姚銘。（直播截圖）

補貼無追溯期

民建聯議員姚銘指，補貼非長遠之計，問到政府會否有退場機制。另一民建聯議員植潔鈴則關注，如兩個月後油價仍然高企，補貼會否延續。黃偉綸指，計劃會為期兩個月，日後即使如果油價下跌仍會繼續做，因要確保有穩定性。但未來兩個月後會如何，當局「不希望喺度估」，如屆時社會有需要，政府會及時出手。至於補貼措施有否追溯期。黃偉綸表明沒有。

工聯會立法會議員陳穎欣。（直播截圖）

工聯會議員陳穎欣指，政府補貼為希望市民接受公共服務不受影響，同時確保企業不會因油價波動而解僱員工。不過她擔心企業收取補貼後仍會「服務照減，員工照炒」。黃偉綸表示，政府會留意整個情況，但坦言不能將市場元素完全剔除。