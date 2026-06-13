大灣區13律師協會舉行聯席會議　張國鈞促向中亞開拓法律專業服務

由13個粵港澳大灣區律師協會組成的「粵港澳大灣區律師協會聯席會議」今日（6月13日）在香港舉辦第十七次會議，律政司副司長張國鈞在會上表示，中亞國家正處於高速發展階段，極需具備國際水平的專業服務支持，而粵港澳大灣區的法律專業服務正好切合中亞所需。大律師公會主席毛樂禮則指出，13個與會律師協會來自三個不同法律體系的司法管轄區，他認為可以共同打造粵港澳大灣區高端涉外法律服務人才培訓體系，為企業「走出去」帶來重大裨益。



由13個粵港澳大灣區律師協會組成的「粵港澳大灣區律師協會聯席會議」在香港舉辦第十七次會議，律政司副司長張國鈞在會上致辭，（大律師公會提供）

張國鈞：國際化法治化的大灣區 是國家企業出海優選通道

張國鈞在會上致辭表示，一個國際化、市場化、法治化的大灣區，是國家企業「出海」的重要門戶和優選通道。對企業來說，香港不只是服務平台，更是連接內地與國際市場的重要樞紐。而內地律師長期服務企業，熟悉客戶需要、行業生態和實際運作情況，更熟悉國家政策和法律法規。

律政司副司長張國鈞（左）與大律師公會主席毛樂禮，出席由13個粵港澳大灣區律師協會組成的「粵港澳大灣區律師協會聯席會議」，（大律師公會提供）

剛隨同行政長官出訪哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦的張國鈞又表示，中亞國家正處於高速發展階段，極需具備國際水平的專業服務支持，大灣區的法律專業服務正好切合中亞所需。

毛樂禮：聯席會議助推動灣區律師制度深化落實與相互交流

毛樂禮致歡迎辭時表示，13個律協共大約50位大律師或律師出席今次會議，深化合作，意義非凡。他指出，推動粵港澳大灣區律師執業制度深化落實、人工智能、各律協相互間的交流等，全部是聯席會議共同關心及會研究的路向。他感謝所有參加粵港澳法律執業者對是次會議的支持，又特別鳴謝廣東省律師協會在過程中提供各種協助。

由13個粵港澳大灣區律師協會組成的「粵港澳大灣區律師協會聯席會議」在香港舉辦第十七次會議，大律師公會主席毛樂禮在會上致辭，（大律師公會提供）

粵港澳大灣區律師協會聯席會議在2018年成立，旨在合力推動大灣區和一帶一路建設，整合三地法律服務資源，深化交流合作，定期舉行聯席會議，輪流由各律協承辦會議。

聯席會議成員包括廣東省律師協會、香港大律師公會、香港律師會、澳門律師公會、廣州市律師協會、深圳市律師協會、珠海市律師協會、佛山市律師協會、惠州市律師協會、東莞市律師協會、中山市律師協會、江門市律師協會及肇慶市律師協會。