大律師公會聯同北大辦普通法課程　7學生獲獎學金下月訪港交流

香港大律師公會聯同北京大學法學院舉辦的《普通法精要．公法》課程日前正式完結，模擬法庭考核及結業典禮已於北京舉行，當中有7名學生因於模擬法庭中表現良好獲1萬元人民幣獎學資助，並可於下月訪港交流。公會主席毛樂禮表示，將進一步加強課程內容及計劃成立香港國際商事法庭，以培訓法治人才。



香港大律師公會聯同北京大學法學院日前舉辦《普通法精要．公法》課程。

26名學生修讀 7名學生獲發１萬元獎學金

是次課程共有26名學生修讀，須於模擬法庭中實戰，主要考核學生案情分析能力以及對普通法的認識。考核由8位大律師作為評審，並選出7名表現優異的學生。得獎學生獲頒發1萬元人民幣獎學金，並可於暑假期間訪港交流。交流期間，學生將會到大律師辦事處及法律機構參觀。

課程中設模擬法庭考核。

課程中設模擬法庭考核。

公會會員赴京教授 歷年超過500名學生修讀課程

毛樂禮表示，課程於2011年開班，公會至今派出超過250位大律師到北京教授課程，期間公會共捐贈超過140萬元人民幣獎學金，以培育涉外法治人才。他又指，公會持續加強課程內容，包括增加實體法及程序法的內容。近年公會亦增設訟辯技巧培訓及加入替代爭議解決的最新案例，助學生獲實戰經驗，並得到全面的法治教育。

毛樂禮又指，隨着國際調解院落成，以及司法機構計劃成立香港國際商事法庭以鞏固香港作為國際爭議解決樞紐的地位，公會不斷深化課程內容，希望透過課程培訓，助涉外法治人才有效地協助企業處理誇司法管轄區的爭議糾紛。