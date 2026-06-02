大律師公會向美商會講法治優勢　毛樂禮﹕商事法庭保障投資者權益

香港美國商會、香港大律師公會及香港國際仲裁中心，今日（2日）聯合舉辦主題午餐會。大律師公會主席毛樂禮表示，香港的普通法制度提供清晰的案例，確保了法律規則的延續性，讓企業可在合約設計、跨境投資及爭議解決中預測結果，降低法律風險，將來設立香港國際商事法庭，更可專門處理重大複雜的跨境商業糾紛，將進一步保障投資者的權益，鞏固及進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。



香港美國商會、香港大律師公會及香港國際仲裁中心，今日（2日）聯合舉辦主題午餐會。圖為毛樂禮。（大律師公會）

午餐會以「在香港解決爭議：跨國公司需了解的仲裁、法院與風險——法律界現況報告」，由香港美國商會法律委員會聯席主席陳文耀擔任主持，毛樂禮及香港國際仲裁中心副秘書長Kiran Sanghera，獲邀擔任主講嘉賓，向出席的商界代表分享香港法治及處理仲裁的概況，以及跨國公司在香港及內地執行仲裁裁決的成功案例。

不少涉及美國公司糾紛在港解決

毛樂禮引述香港美國商會早前發布的《2026年商業情緒調查結果報告》，超過九成受訪美國企業對香港法治投下「信任票」，他指香港法治情況穩健，司法制度獨立地運作，對吸引跨國企業投資香港至關重要，香港擁有許多國際法律人才，不少大律師同時具備專業仲裁資格，為跨國企業提供強而有力的法律保障。他又指香港作為全球唯一的中英雙語普通法司法管轄區，法律制度與其他普通法司法管轄區接軌，過往不少案例顯示許多涉及美國公司的糾紛都在香港成功解決。

香港美國商會、香港大律師公會及香港國際仲裁中心，今日（2日）聯合舉辦主題午餐會。圖為毛樂禮。（大律師公會）

Kiran Sanghera則在午餐會期間介紹香港國際仲裁中心的運作情況，並分享內地及海外企業在香港進行仲裁的優勢。

香港美國商會是美國本土以外規模最大、也是香港最大的國際商業團體之一，超過1900個會員，包括從事金融服務、科技、貿易等等，商會不時舉辦主題午餐會，邀請政府官員及各界傑出領袖發表演講。