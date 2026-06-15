粵車南下｜擴展計劃未有經濟效益數據　議員促衡量消費力、留港日

今年中「粵車南下」政策擴展至大灣區全部9個內地城市，即新增深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶，並將每日預約名額增至200個。立法會交通事務委員會今日（15日）討論擴展後對本港經濟影響，有議員建議當局設機制研究粵車客出行模式帶來的經濟效益，包括衡量其消費能力、留港日數等。運輸及物流局局長陳美寶表示，局方有機會利用數據作出系統評估。



陳紹雄促調查南下粵車出行模式

會上，選委界陳紹雄提問粵車南下如何確保帶動本地經濟。陳進一步指，政府會否設立機制收集南下粵車的出行模式，例如留港過夜多少天、旅客消費能力等，衡量政策對經濟的成效。陳美寶表示，隨政策擴展至大灣區所有9個內地城市，相關數據趨向穩定，局方將有機會去系統地作出評估。

選委界林筱魯（梁鵬威攝）

粵車以旅遊為主 議員倡針對性宣傳促消費

政府曾預計，粵車旅客為較高消費能力人士及家庭。選委界林筱魯提問政府有否統計粵車的目的，探親、商務、旅遊各有多少。

陳美寶表示，南下粵車大多以旅遊為目的，局方持續與旅遊業、酒店業和零售業保持溝通，現時有30間酒店集團推出粵車南下的優惠以吸引消費，及香港的會議、展覽等預計會吸引到粵車商務客。

勞工界立法會議員周小松（梁鵬威攝）

勞工界議員周小松關注統計南下粵車對酒店業、零售飲食業帶來的好處，選委界姚柏良亦關注粵車南下對旅遊界的實際效用，他認為粵車遊客消費力更高，詢問政府會否針對宣傳推廣，吸引消費。

陳美寶表示認同建議，希望與業界共同組織活動，又指會透過調查等渠道獲取粵車旅客的消費資訊，以進一步推進工作。

新界鄉議局主席、選委界議員劉業強（潘耀昇攝）

粵車擴展至多個口岸？陳美寶：小心探索

現時南下粵車只能透過港珠澳大橋入境，新界鄉議局主席、選委界議員劉業強關注，未來會否開通更多口岸，容許南下粵車通關，並擴展新界鄉郊的旅遊承載力，令粵車客前往消費。

陳美寶說，過去有意見提出將其他口岸開放給南下粵車，但要考慮車流量對口岸的影響，以及周邊道路的承載力，「希望睇下點樣有效分流」。她表示，會盡量與廣東省研究、「小心探索」擴展口岸的可行性，並持續檢視旅客需求。