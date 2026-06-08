粵車南下7.25起增深圳、東莞等5市　目標明年首季前擴至全廣東省

「粵車南下」入境市區部份去年12月起推行，運輸及物流今日（8日）表示，經考慮口岸運作、整體道路交通情況、用家反應和市民適應程度，粵、港政府同意逐步擴展「粵車南下」至全廣東省，先在今年中推廣至粵港澳大灣區全部九個內地城市，即新增深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶，入境市區部份的每天預約出行名額由100輛提升至200輛，並維持每車留港最多三天，並推出口岸停車場的「易泊遊」服務。



粵港雙方將於下周一（15日）起先讓新增城市的粵車使用口岸停車場的「易泊飛」服務，及後於7月25日起讓新增城市的粵車經大橋入境香港和提升預約出行名額，同時推出「易泊遊」服務供全部九個內地城市的粵車使用。粵港雙方將持續留意實施安排，並視乎實施情況，目標在2027年第一季或之前推廣至全廣東省21個城市。



運輸及物流6月8日表示，經考慮口岸運作、整體道路交通情況、用家反應和市民適應程度，粵、港政府同意逐步擴展「粵車南下」至全廣東省。（資料圖片）

粵、港政府去年底實施「粵車南下」，啓動粵車入境香港市區（入境市區部份）和港珠澳大橋香港口岸自動化停車場（口岸停車場）的「易泊飛」服務，與「港車北上」雙軌並行。

運輸及物流局今日指，計劃實施半年以來，整體運作有序暢順，申請和預約出行數字節節上升。截至上月底，入境市區部份約8400個申請獲批准參加，累計預約出行數目約6700架次，在過去的內地勞動節黃金周，更超額預約二至三倍。至於口岸停車場「易泊飛」服務已有超過8600名用戶申請，及超過4000車次預約使用，相信有關數字會持續上升。

年中擴至大灣區全部9個內地城市 增深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶

運輸及物流局稱經考慮口岸運作、整體道路交通情況、用家的反應和市民適應程度，粵、港政府同意逐步擴展「粵車南下」至全廣東省，先在今年中推廣至大灣區全部九個內地城市，即新增深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶）。

入境市區部份每天預約出行名額由100輛提升至200輛

同時，入境市區部份的每天預約出行名額由100輛提升至200輛（維持每車留港最多三天），並推出口岸停車場的「易泊遊」服務。

當局指，粵港雙方將於下周一（6月15日）起先讓新增城市的粵車使用口岸停車場的「易泊飛」服務，及後於7月25日起讓新增城市的粵車經大橋入境香港和提升預約出行名額，同時推出「易泊遊」服務供全部九個內地城市的粵車使用。

當局指，粵港雙方將持續留意實施安排，並視乎實施情況，目標在明年第一季或之前推廣至全廣東省21個城市。