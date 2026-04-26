粵車南下｜運輸署批出逾5000宗入境市區申請　九成司機留港1至2日

「粵車南下」入境市區部分去年12月起推行，運輸署今日（21日）表示，至今已批出超過5,000宗申請，並錄得超過3,500宗出行預約，約九成出行人士留港一至兩日。署方又指，香港國際機場下一階段的「易泊遊」正在籌備中，將進一步拓展「自駕+公交」的無縫泊車轉乘體驗。



「粵車南下」去年11月起推行，運輸及物流局局長陳美寶今日（21日）表示，運輸署至今接獲3000宗申請，當中1700名申請者已預訂來港。（資料圖片）

運輸署在日前出版的《粵港澳大灣區發展辦公室通訊》中交代「粵車南下」推展至今的進展。其中香港國際機場口岸停車場「易泊飛」服務自去年11月15日啟用，截至今年3月底，有超過7,500名用戶申請，約3,000車次預約使用。署方指，下一階段的「易泊遊」，即容許南下車輛泊車後轉乘香港各公共交通工具的措施，正在籌備當中，將進一步拓展「自駕+公交」的無縫泊車轉乘體驗。

至於去年12月23日開始的入境市區部分，截至今年3月底，運輸署已批出超過5,000宗申請，並錄得超過3,500宗出行預約，約九成出行人士留港一至兩日。署方指，計劃整體運作暢順，並越來越受歡迎，而旅客消費力較高，為本港旅遊、零售及餐飲等行業帶來機遇。