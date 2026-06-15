香港五年規劃｜李家超：三方面令社會受惠　推動高質發展共享紅利

特區政府今日（6月15日）發表公眾諮詢文件，就香港五年規劃展開為期兩個月的公眾諮詢。行政長官李家超指出，五年規劃將在三個方面讓香港市民和社會各界受惠。政務司司長陳國基則表示，五年規劃與香港各行各業發展、各界持份者的福祉息息相關，規劃的目標越精準、重點越清晰、策略越可行，政府推動發展的施政就可以更加有效，令各行各業的發展更有動力，廣大市民的個人發展前景和美好生活期盼亦會更加清晰可感。



首份香港五年規劃公眾諮詢文件採用藍色封面。（呂婉盈攝）

李家超：編制首個五年規劃是歷史性一步

李家超在社交平台發文形容，香港編制首個五年規劃是歷史性的一步，有重大意義。他指出，規劃可以鞏固提升香港在國際金融、航運、貿易、創科等優勢地位，加強建設國際航空樞紐，打造國際高端人才集聚高地，以及加快建設北部都會區等；其次，讓香港可以抓緊更多國家戰略和發展所帶來的機遇，涵蓋人才需求、資金流動、產業發展、就業機會和個人發展空間等；第三，有助香港更好融入和服務國家發展大局，有利於「一國兩制」的成功實踐，讓香港發揮內聯外通的橋樑作用，推動高質量發展，讓市民共享更多發展紅利。

五年規劃公眾諮詢期諮詢期由今日起至8月14日結束，市民可以透過專題網站(www.HK5YPlan.gov.hk) 、電郵(hk5yplan@cmab.gov.hk) 或郵寄提交意見。諮詢期內，政府亦會舉辦多場諮詢活動，聽取議員、業界和市民的意見。陳國基呼籲市民踴躍發表真知灼見，以主人翁的積極姿態共建更繁榮美好的家。

陳國基呼籲以主人翁姿態積極建言

陳國基指出，五年規劃是香港把握機遇加速發展、融入和服務國家發展大局的重要一步，諮詢文件清晰概述香港在未來五年的發展願景及策略方向，無論是鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，還是教育科技人才一體化發展，尤其是落實國家「十五五」規劃要求的加快北部都會區建設，都離不開發揮香港在「一國兩制」下的獨特優勢，都需要各行各業和各界市民的實踐經驗、深入思考和獨到見解。