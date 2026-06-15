香港五年規劃｜32頁諮詢文件六篇章　部分政策已推行稱供討論完善

香港首個五年規劃公眾諮詢今日（15日）起展開，為期兩個月，諮詢文件分六大部分，包括「加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃」、「經濟、金融和貿易」、「創新科技和產業發展」、「民生及社會發展」、「區域合作發展」、「文體旅協同發展、綠色生活及其他」，內文拋出政策初步前瞻方向及建議，部分在施政報告提及過或正推行，包括北都原址用地、片區開發、成立產業園公司、按實補價等，提到供社會各界討論與完善。



2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，為期兩個月。圖為宣傳片。（政府新聞處）

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，為期兩個月。圖為宣傳片。（政府新聞處）

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者，率領政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民，簡介諮詢文件。（呂婉盈攝）

「加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃」篇章中，提到增加房屋和經濟用地供應，在未來五年產出超過七萬個房屋單位及一百萬平方米經濟樓面面積，透過提供經濟用地作為高增值產業的載體。統籌北都區內住屋、就業、教育、醫療、社福、康樂及綠化等設施的分布及適時配置，構建宜居宜業宜遊的新一代社區環境。

此外，結合牛潭尾第三所醫學院永久校舍和綜合醫教研醫院及新田科技城的建設，建立集教學、研發、臨床試驗與技術轉化於一體的生命健康科技和醫療創新集群。

首份香港五年規劃公眾諮詢文件採用藍色封面。（呂婉盈攝）

「經濟、金融和貿易」方面，提到改善大灣區區域協作及多式聯運網絡，推動機場多式聯運、貨運腹地合作及空運、海運聯運，提升貨物中轉與處理效率。此外，支持飛機租賃、飛機零部件處理及交易、航空培訓及相關專業服務發展，建立更完整的高增值航空產業鏈，以及具國際競爭力的低空經濟生態圈。

首份香港五年規劃公眾諮詢文件採用藍色封面。（呂婉盈攝）

「創新科技和產業發展」方面，提及吸引非本地學生來港就學，打造「留學香港」以及「遊學香港」品牌；推動公帑資助大學積極舉辦更多交流活動以提升本地學生的國際視野。此外，完善創科成品保護和法律框架，為產業提供更佳發展 環境和土壤。同時，推動知識產權創造、保護、管理及商業化（涵蓋評估、 融資、轉讓授權等交易）發展，建立更完善的知識產權市場生態。

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者，率領政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民，簡介諮詢文件。（呂婉盈攝）

「民生及社會發展」方面，提到增加供應，持續推進公營房屋發展，包括興建更多出租公屋和資助出售單位，以及提供「簡約公屋」，滿足不同收入家庭的住屋需要，持續豐富置業階梯。同時，提到已落實的取締劣質「劏房」安排，指要保障基層租戶有安全、衛生和適切的住屋環境。勞工及人力方面，建議因應社會高齡化和人力供應變化，完善輸入外勞與促進本地就業之間的平衡。

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者，率領政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民，簡介諮詢文件。（何頴賢攝）

「區域合作發展」方面，支持前海深港現代服務業合作區發揮先行先試功能，加強兩地在金融、建築工程、知識產權、法律服務和青年創新創業合作，拓展香港專業服務業進入內地市場的空間；支持南沙發揮高水平對外開放門戶作用，加強航運、創科、教育和人才交流合作；推動河套深港科技創新合作區加快發展，建立高水平科研合作及成果轉化平台。

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者簡介諮詢文件。（何頴賢攝）

「文體旅協同發展、綠色生活及其他」篇章，提到善用啟德體育園及其他大型場地，支持舉辦更多大型國際體育賽事、演唱會、文化活動和會展項目，帶動旅遊、消費及相關產業發展。另外，推動文體旅協同發展，加強旅遊體驗，以吸引高增值旅客，包括發展及提升城市漫步、特色節慶、賽馬旅遊、美食旅遊、郵輪旅遊、跳島遊及主題樂園等特色旅遊產品；加強與內地省市合作，推動「一程多站」旅遊；改善旅遊服務和配套設施，包括智慧旅遊應用、旅遊人才培育及穆斯林友善設施等，提升整體旅遊接待能力和便利度。