《給阿嬤的情書》香港公映　羅淑佩觀影後讚鄉情濃厚　暖心又感人

《給阿嬤的情書》周四（18日）於香港公映，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有去觀影。她今日（19日）發文稱，「電影彌漫着非常濃厚的鄉情和人情味」，感到暖心及感人，更令她回想起祖父母和父母輩，「許多人都是在十分艱難的環境中成長過來的」，毅力叫人敬佩，而驅使老一輩努力的正是他們對家人深厚的愛。



《給阿嬤的情書》昨日（18日）於香港公映，文體旅局局長羅淑佩亦有去觀影。（羅淑佩facebook）

文體旅局局長羅淑佩今日在社交平台發文表示，早前因事未能出席《給阿嬤的情書》的首映禮，在昨日該電影公映後，第一時間便去觀影。她稱電影彌漫着非常濃厚的鄉情和人情味，全素人演員演得絲絲入扣，令電影真實感更強。

她又說，「我雖然不是潮州人，但看着看着潮語對白竟然慢慢聽懂了一點點」。電影中描述潮州人守望相助，離鄉別井但時刻思念家人為念，寜可辛苦自己成就別人，「真的很暖心、很感人」。

相關情節又讓羅淑佩回想祖父母和父母輩，不少老一輩成長於十分艱難的環境中，他們的毅力叫人敬佩，而驅使他們努力那一份深厚的愛，雖然未必常常掛在口邊，但卻是更加深沉真摰。

她又提到，上星期出席2026年香港潮州節的閉幕禮，參觀時看到真實的「僑批」非遺書信，已經被溢於紙上的情懷感動，昨晚看電影則發現原來「僑批」內寄的家用都是港幣，心中有多一層感覺，「就是透過我們的貨幣」，香港好像也有份默默地維繫着一個個分隔兩地家庭，傳遞着眾多父親對妻兒的心意。

電影《給阿嬤的情書》在內地已突破17億票房。（微博圖片）

電影《給阿嬤的情書》是一部以潮汕語拍攝的電影，當中演員多數為素人，内地票房已超過17億元，成近年最強黑馬。電影以僑批（海外華僑寄回的家書兼匯款）為敘事主線，講述一位潮汕阿嬤的孫子遠赴泰國尋找阿公的故事。