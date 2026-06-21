陳茂波周一起訪大連、西安六日　率創科企業參加夏季達沃斯論壇

財政司司長陳茂波明日（22日）下午啟程訪問大連和西安，首站是在大連舉辦的2026年新領軍者年會（又稱夏季達沃斯論壇）。陳茂波率領超過30人的代表團出席，成員包括引進重點企業辦、投資推廣署、港投公司、香港科技園公司等，以及人工智能、生物醫藥科技、新能源科技的企業負責人。



財政司司長陳茂波（夏家朗攝）

新領軍者年會將於6月23日至25日舉辦，匯聚來自政府、商界、智庫和學術界的領袖，以及國際組織的代表。年會以「規模化創新」為主題，共有來自90多個國家和地區的1,700多名嘉賓，聚焦討論全球貿易和產業格局變化、中國經濟發展、技術產出與經濟效益、普惠增長、能源與氣候轉型等議題。

陳茂波在大連期間，亦會與相關中央部委、遼寧省和大連市領導，以及各地的政商領袖會面。

財政預算案｜財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（梁鵬威攝）

陳茂波將赴西安出席首屆西部商業航天大會

陳茂波將於6月25日至27日轉抵西安市訪問，期間與陝西省和西安市領導見面，並到訪當地大學演講，介紹香港的最新發展、在國家「十五五」規劃中發揮的功能等。他亦將出席於6月27日舉行的首屆西部商業航天大會，並在會上致辭。

在西安期間，陳茂波將與創科企業代表舉行座談會，並參訪多家科創企業；引進辦、港投公司、港交所講參與西安的行程，招商引資。陳茂波將於6月27日返港，在他離港期間，副司長黃偉綸將署任財政司司長。