夏寶龍訪港｜陳國基：做好大學城籌建　陳茂波：加快北都進程

中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍今明兩日來港，就香港對接國家「十五五」規劃及推動北部都會區建設考察調研。政務司司長陳國基與陳茂波均有陪同參與考察行程。陳國基表示，深切感受到中央對香港提升治理效能、加快經濟社會發展，更好融入和服務國家大局，充滿期待及寄予厚望，同時也深感特區政府在制定好香港首份五年規劃、加快北部都會區建設，特別是做好北都大學城籌劃建設等工作責任重大、任重道遠。



陳茂波則表示，夏寶龍對香港編制首個五年計劃、推動科技、教育、人才一體化發展，加速產業升級和經濟轉型高度重視，並十分支持，進一步堅定特區政府繼續推動改革和創新、加快北都工作進程的信心和決心。



6月16日，港澳辦主任夏寶龍來港調研，到元朗參觀攸壆路簡約公屋項目，行政長官李家超、中聯辦主任周霽及多名特區官員陪同。（湯致遠攝）

陳國基：把北都作為大灣區重要平台

陳國基提及，北都建設寫入了國家「十五五」規劃，要求香港不僅要把北都作為香港中長期發展的重要引擎，也要把北都作為整個粵港澳大灣區建設的重要平台，加強與深圳和大灣區内地城市的規劃對接、發展聯動、資源共享，把北都的「戲台」搭得更大，「戲碼」更加精彩。

他特別指出，建設大學城是北都核心工程，香港要更好、更快地推進教育城建設步伐，將香港，以至是整個粵港澳大灣區打造成教育、科技和人才一體化發展高地。

4月16日，港澳辦主任夏寶龍在北京會見政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長謝小華一行。（港澳辦）

陳國基總結，做好與國家「十五五」規劃的對接，加快北都建設，既要保持緊迫感，更要以創新規劃思維，把政府的主導引領角色和市場的巨大動能有機結合。他再度呼籲香港各界踴躍就首份五年規劃表達願景、經驗、見解和建議，共同加快香港中長期規劃和實施，把香港建設得更加繁榮美好。

陳茂波：AI+、金融+策略助力北都更快發展

陳茂波指出，要抓住十五五的發展機遇，必須加快推動北都的建設和發展，特別是要以教育、科技、產業和人才相互促進為核心動能 ——以優秀的高等教育和高增值產業集群的落地吸引國際最高端人才的匯聚，以豐富並最前沿的人才儲備加速企業落戶、產業創新和升級轉型。

他表示，香港正以「人工智能＋」和「金融＋」策略加快推進經濟的升級轉型，這策略也將助力北都更快、更好的發展。特區政府會繼續發揮好香港「一國兩制」的獨特優勢、四中心、一高地的功能，以全鏈條的籌融資平台、創新的金融工具、耐心資本的牽引與匯聚、靈活的公私營合作模式，加快更多優質產業項目在北都落地，支持北都的產業發展。同時，透過推動人工智能的基建建設、人才企業匯聚、科技應用，賦能落地的企業和產業的快速高效發展。