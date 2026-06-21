麥美娟到甘肅天水市出席公祭伏羲大典　特邀香港青年隨團

民政及青年事務局局長麥美娟今日（6月21日，夏至）在甘肅省天水市代表港府出席2026（丙午）年公祭伏羲大典。今年天水市為組織公祭伏羲大典文化盛典，更舉辦「隴港．和鳴」香港天籟敦煌樂團交流演出，深化區域文化聯動。



麥美娟受邀觀賞一批優秀香港青年音樂家的精彩演出，認為此次演出推動歷史文化交流互鑑，頌揚了中華傳統文化的博大精深，極具意義；局方今次特地邀請香港青年隨團前來參與大典，看見甘肅伏羲文化濃厚，年輕一代繼承數千年的中華文明，成為中華文化的接班人，感到十分欣慰和鼓舞。



民政及青年事務局局長麥美娟（前左）在甘肅省天水市出席2026（丙午）年公祭伏羲大典，在典禮上獻花籃。（政府新聞處圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟在甘肅省天水市出席2026（丙午）年公祭伏羲大典，在典禮上獻花籃。（政府新聞處圖片）

民政及青年事務局指出，伏羲是中華民族始祖文化的代表，太昊伏羲祭典於2006年列入國家級首批非物質文化遺產名錄。為弘揚中華傳統文化，國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室、中華全國歸國華僑聯合會和甘肅省人民政府共同主辦公祭伏羲大典，每年6月夏至日舉行，為甘肅省長期保留舉辦的重點節慶活動。

今年天水市為組織公祭伏羲大典文化盛典，更舉辦「隴港．和鳴」香港天籟敦煌樂團交流演出，深化區域文化聯動。

民政及青年事務局局長麥美娟（左）在甘肅省天水市出席2026（丙午）年公祭伏羲大典，在典禮上獻花籃。（政府新聞處圖片）

麥美娟感謝再次獲邀出席這個意義深遠的活動，她認為參與大典可讓人深刻感受到中華兒女同根同源、承襲相同歷史文化的意義。她表示，今次特地邀請香港青年隨團前來參與大典，看見甘肅伏羲文化濃厚，年輕一代繼承數千年的中華文明，成為中華文化的接班人，感到十分欣慰和鼓舞。

麥美娟並說，香港年輕一代能親身參與公祭伏羲大典，體驗祖國的歷史文化內涵和高速發展，增強他們對中華文化的認同感和自豪感。

在天水市期間，麥美娟亦與中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方、甘肅省委書記兼省人大常委會主任胡昌升，以及甘肅省省長任振鶴等領導會面。

麥美娟結束訪問甘肅省行程，今日下午轉往福建省。她將於周二（23日）返港。