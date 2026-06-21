父親節2026｜莊豪鋒被田北辰「賣甩」　扮太空人與小朋友DIY磁貼

【父親節2026 / father's day fathers day / 2026 fathers day】今日（21日）是父親節，一向行「孖咇」的實政圓桌，因為召集人田北辰飛歐洲過節，被「賣甩」的立法會議員莊豪鋒獨自開壇舉辦父親節DIY磁石貼工作坊，在屯門及元朗與一眾小朋友製作送給爸爸的禮物，扮太空人的莊豪鋒深受小朋友歡迎，紛紛跟他打卡留念。



今日（21日）是父親節，一向行「孖咇」的實政圓桌，因為召集人田北辰飛歐洲過節，被「賣甩」的立法會議員莊豪鋒獨自開壇舉辦父親節DIY磁石貼工作坊。（莊豪鋒FB）

今日（21日）是父親節，一向行「孖咇」的實政圓桌，因為召集人田北辰飛歐洲過節，被「賣甩」的立法會議員莊豪鋒獨自開壇舉辦父親節DIY磁石貼工作坊。（莊豪鋒FB）

今日（21日）是父親節，一向行「孖咇」的實政圓桌，因為召集人田北辰飛歐洲過節，被「賣甩」的立法會議員莊豪鋒獨自開壇舉辦父親節DIY磁石貼工作坊。（莊豪鋒FB）

實政圓桌在商場舉辦父親節DIY磁石貼工作坊，讓小朋友DIY心意送給爸爸。他說，今次活動雖然沒田北辰坐鎮，但絕對不會放慢手腳、隨便做。為了給驚喜大家，他化身近期很潮的「太空人」落區，適逢誕生首名香港太空人，莊豪鋒深受小朋友歡迎。

以往同人講夢想係做太空人，可能會俾人話天方夜譚，但宜家證明咗只要有夢想，加埋努力，就一定有成真嘅一日！ 莊豪鋒

今日（21日）是父親節，一向行「孖咇」的實政圓桌，因為召集人田北辰飛歐洲過節，被「賣甩」的立法會議員莊豪鋒獨自開壇舉辦父親節DIY磁石貼工作坊。（莊豪鋒FB）

今日（21日）是父親節，一向行「孖咇」的實政圓桌，因為召集人田北辰飛歐洲過節，被「賣甩」的立法會議員莊豪鋒獨自開壇舉辦父親節DIY磁石貼工作坊。（莊豪鋒FB）

小朋友夢想做足球員多於太空人

莊豪鋒趁機問小朋友夢想，引述雖然不少人都想做太空人，但頭號選擇原來另有他選。

可能因為呢排世界盃熱潮，男仔鍾意「足球」多過「月球」，最多人想成為足球員；而女仔心目中嘅第一位，都唔係太空人，而係最想做靚靚公主。 莊豪鋒

活動上，不少爸爸親自帶小朋友來玩，莊豪鋒指父親節似乎是一個好機會，讓兩父子、兩父女多溝通了解，又慰勞眾爸爸。