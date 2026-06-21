父親節2026｜田北辰意大利過節被海關查　嘆因一事差點被「玩死」

【父親節2026 / father's day fathers day / 2026 fathers day】今日（21日）是父親節，實政圓桌召集人田北辰與太太身處意大利佛羅倫斯過節，不過飛抵當地後發生一段小插曲。當地海關在他入境前搜查其行李，認為他有可疑違規攜帶多於法例許可的現金，「海關講極都唔信，要我哋開晒背囊逐張逐張銀紙拎出嚟數，最後搵唔到更多就死死地氣放我哋入境」，嘆幸好使用信用卡可透過手機支付，否則被迫帶更多現金入境「就真係俾佢玩死啦」。



2026年6月21日父親節，實政圓桌召集人田北辰與太太身處意大利佛羅倫斯過節。（田北辰FB）

2026年6月21日父親節，實政圓桌召集人田北辰與太太身處意大利佛羅倫斯過節。（田北辰FB）

田北辰與太太相隔近十年重返意大利佛羅倫斯，他說年輕時都會兩公婆與朋友到歐洲旅遊，今次住在朋友在西班牙一個島上買的屋，「我之前係立法會議員，分身不暇，所以基本上咁多年我都婉拒咗」，今年卸下重任，二話不說答應趁父親節遊覽歐洲。他說今次旅程要先由香港飛去瑞士，再轉機到佛羅倫斯，入境時有小插曲。

2026年6月21日父親節，實政圓桌召集人田北辰與太太身處意大利佛羅倫斯過節。（田北辰FB）

2026年6月21日父親節，實政圓桌召集人田北辰與太太身處意大利佛羅倫斯過節。（田北辰FB）

入境時，海關要求搜查田北辰的行李，了解攜帶的現金金額，當時他跟對方說大概帶了1000多元歐羅，其餘消費以手機信用卡支付。

點知個海關講極都唔信，要我哋開晒背囊逐張逐張銀紙拎出嚟數，最後我同老婆兩個加埋真係得千幾歐羅，之不過嗰海關都仲係唔信，再去check我哋行李、身上，最後搵唔到更多就死死地氣放我哋入境。 田北辰

2026年6月21日父親節，實政圓桌召集人田北辰與太太身處意大利佛羅倫斯過節。（田北辰FB）

田北辰多謝科技的進步，令他可以在手機簡單地用到信用卡，如果如之前般靠實體信用卡，「一日內用多幾次又要call 香港查證，結果迫住要帶多啲現金，咁入境就真係俾佢玩死啦。」