新皇崗口岸｜人大常委將授權實施一地兩檢　李慧琼：提升跨境效率

港區全國人大常委、立法會主席李慧琼今日（22日）出發到訪北京，並將於明日（23日）起一連四日，出席第十四屆全國人民代表大會常務委員會第二十三次會議。會議將審議兩項有關香港的議案，包括授權特區政府對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄、以及關於大灣區法律執業者試點工作情況的報告。李慧琼指，新皇崗口岸通關後會實施「一地兩檢」 ，以及採用「合作查驗、一次放行」 的通關模式，將會促進跨境流動性及深港合作，是對接國家「十五五」 規劃的重點工程。



人大常委李慧琼、人大代表陳曉峰、陳曼琪到北京出席全國人大常委會。

港區人大代表訪京出席四日會議 審議新皇崗口岸相關議案

李慧琼與港區全國人大代表陳曉峰及陳曼琪今日一同出發前往北京，出席全國人大常委會會議，由明日起為期四日。是次會議有兩項關於香港的議程，包括《關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定草案的議案》，以及有關大灣區內地九市開展香港法律執業者、澳門執業律師取得內地執業資質、從事律師職業試點工作情況的報告。

香港五年規劃中包括新皇崗口岸的重建工程。（呂婉盈攝／資料圖片）

李慧琼：新皇崗口岸「一地兩檢」提升效率 對接「十五五」規劃

李慧琼表示，兩項議程關係到香港的跨境基建以及大灣區專業服務的深度融合發展。她指，皇崗口岸的重建及改造備受深港兩地矚目，是深度對接國家「十五五」 規劃的重點工程，可配合規劃中所提到要高質量建設大灣區、加強基礎設施互通，及支持香港鞏固提升國際航運、貿易中心和國際創科樞紐地位；而新皇崗口岸將會落實規劃中有關促進深港合作創新，以及提高跨境便捷流動性的部署。

新皇崗口岸示意圖。（Aedas官網）

李慧琼又指，新皇崗口岸通關後將實施「一地兩檢」模式，以及採用「合作查驗、一次放行」。她表示，新通關模式可提升跨境交通效率，並為兩地居民帶來便利，更進一步讓香港融入國家發展大局。李慧琼續指，大灣區律師執業試點工作情況的報告方面，也可以為香港專業人才北上發展提供保障。