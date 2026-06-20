香港五年規劃｜謝小華籲市民多從宏觀出發　提供戰略性意見

特區政府正就香港首份五年規劃進行公眾諮詢，負責統籌編制的政制及內地事務局局長謝小華今日（6月20日）表示，推行五年規劃的主要目的是對接國家發展大局，為香港未來五年的社會及經濟發展勾劃願景。對於坊間有意見認為諮詢文件缺乏新意且不少內容與施政報告及預算案重疊，謝小華重申，五年規劃旨在制訂長遠且具前瞻性的大藍圖，每年的施政報告則屬具體部署，財政預算案在資源上作配合，三者相輔相成。



香港首份五年規劃公眾諮詢6月15日起展開，特區政府連日來舉行多場諮詢會，向不同社會團體蒐集意見。（政制及內地事務局）

謝小華：諮詢文件屬開放性框架

謝小華出席港台《星期六問責》節目時表示，香港首次制訂五年規劃，面臨經驗不足、時間緊張等挑戰，希望透過積極諮詢收集不同行業的意見。 她又表示，諮詢文件屬開放式框架，呼籲市民及持份者多從宏觀視野出發，就香港未來發展提出方向性及戰略性的意見。行政長官李家超近日接受傳媒訪問時曾解釋，諮詢文件刻意採用淺白開放的字眼，是為了避免「誘導性諮詢」，從而廣納民意。

對於坊間有聲音質疑五年規劃意味計劃經濟，謝小華重申，香港一直奉行自由市場，但面對全球經濟競爭及地緣政治變化，政府需要規劃大政策，推動新興行業和新科技發展。

冀發揮一國兩制優勢 做到以民為本

首份五年規劃諮詢文件提出六大範疇，包括「加快北部都會區建設及推進其他地區空間規劃」、「經濟、金融和貿易」、「創新科技和產業發展」、「民生及社會發展」、「區域合作發展」、「文體旅協同發展、綠色生活及其他」。

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，為期兩個月。圖為宣傳片。（政府新聞處）

2026年6月15日，香港首個五年規劃公眾諮詢展開，政制及內地事務局局長謝小華在政府總部見記者，率領政制局常任秘書長黃少珠和政制局副局長胡健民，簡介諮詢文件。（呂婉盈攝）

謝小華表示，最後篇章是如何分法會根據搜集的意見及調研報告等釐定。她在NOW新聞《大鳴大放》節目中指出，希望最終出台的規劃能夠落實多個大原則，例如怎樣在「一國兩制」下發揮好香港的優勢、如何做到以民為本，藉落實願景帶給市民更好的幸福感、未來有更大的發展空間。

謝小華期望市民能夠踴躍給予意見，特別是表達期望香港在哪方面能做得更好。

首份香港五年規劃公眾諮詢文件採用藍色封面。（呂婉盈攝）

五年規劃公眾諮詢為期兩個月，公眾可在8月14日或之前，透過以下方式提交意見：

（一）​專題網站（www.HK5YPlan.gov.hk）；

（二）​電郵（hk5yplan@cmab.gov.hk）；

（三）​或郵寄（香港添馬添美道2號政府總部東翼12樓政制及內地事務局）（信封請註明「就香港五年規劃公眾諮詢提交意見」）