新皇崗口岸七月通關？李家超：正裝修設備　一地兩檢立法後盡快開

港澳辦主任夏寶龍訪港最後一天，到訪位於深圳、正在興建的新皇崗口岸。行政長官李家超被問到新皇崗口岸能否在7月1日啟用，他賣關子未有正面回應，但透露目前進度端倪，指仍在裝修及安置設備，希望一地兩檢本地立法後，口岸盡快通關。



前一天完成香港行程後「不過夜」的夏寶龍，第二日的首個行程並不在香港，而是選擇到位於深圳的皇崗口岸。他乘專屬小巴駛入「皇崗口岸重建指揮部」，參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。（香港01攝）

前一天完成香港行程後「不過夜」的夏寶龍，第二日的首個行程並不在香港，而是選擇到位於深圳的皇崗口岸。他乘專屬小巴駛入「皇崗口岸重建指揮部」，參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。（香港01攝）

6月17日，港澳辦主任夏寶龍到訪皇崗口岸重建項目展廰。（香港01）

2026年6月17日，行政長官李家超總結夏寶龍訪港行程。（呂婉盈攝）

新皇崗口岸七月通關？李家超：一地兩檢立法後盡快開

李家超總結行程時，被問到新皇崗口岸是否7月1號啟用，如否，有何技術困難。他說，口岸主體結構建築大致完成，現在要內部裝修，並安裝不同的運作設備；同時，粵港兩地政府也都會馬不停蹄地測試和演練，務求本地立法完成後，新皇崗口岸盡快啟用讓市民使用。

他說，接下來的工作包括全國人大常委會於6月下旬，審議授權香港管轄口岸區的議案之後，本地會立法落實議案要求，即涉及一地兩檢問題。

6月17日，港澳辦主任夏寶龍參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。（香港01）

夏寶龍視察皇崗口岸重建進度

夏寶龍早上約9時30分抵達皇崗口岸重建項目展廳，逗留約45分鐘後離開。李家超當時率領財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強在場迎接。同行的包括港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方等。港深代表向夏寶龍匯報口岸重建項目的最新進展，官員簡介特區政府為落實 一地兩檢安排的本地立法準備工作。

鄧炳強表示，目前聯檢大樓主體結構已基本完成，港深兩地正同步推進內部施工和設施安裝。接下來，下周舉行的全國人大常委會會議將審議授權香港對皇崗口岸港方口岸區實施管轄的議案。待取得人大授權決定及國務院批覆後，特區政府會隨即向立法會提交相關《條例草案》，為落實「一地兩檢」提供本地法律基礎。他說會繼續與深方保持密切溝通，敲定通關日期，並適時向公眾公布。