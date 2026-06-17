拆局｜夏寶龍訪新皇崗口岸為通關鋪路　七月有望啟用尚欠一步

新皇崗口岸屢傳出最快七月通關，無在香港過夜的港澳辦主任夏寶龍今日（17日）首個行程並非在香港，而是視察位於深圳境內的新皇崗口岸，了解24小時通關設施重建進度。據了解，他之後坐車經皇崗過境來香港。今次考察有如為即將通關鋪路。不過，距離七月啟用的傳聞尚欠一步。



有政府中人向《香港01》解釋雖然口岸的主體結構施工建設已基本完成，但目前仍是泥地狀態，基本上不可能七一通關，但不能排除屆時公布七月底啟用的可能性。另一知情人士透露交通配套招標程序未完，料仍要等。更重要一步，是全國人大常委會下周審議議案授權港府管轄口岸港方區域，保安局局長鄧炳強陪夏寶龍視察後表明獲授權後會「隨即」向立法會提交落實「一地兩檢」的草案，繼續與深方敲定通關日期。何時啟用仍賣關子，政界相信不遠矣。



新皇崗口岸。（香港01攝）

新皇崗口岸24小時通關 通關時間由30分鐘縮短至5分鐘

正在興建的新皇崗口岸是深港之間唯一的24小時通關的旅檢口岸，亦是全球最大的陸路口岸。北上消費成風，外界之所以期待新皇崗口岸落成，除了因為全天候通關，亦因會採用「合作查驗、一次放行」通關模式，旅客使用自助通道時只需排一次隊、檢查一次證件、核實一次身分就可以完成兩地出入境手續。使用新皇崗口岸的整體通關時間將由原本約30分鐘，大幅縮短至約5分鐘。

前一天完成香港行程後「不過夜」的夏寶龍，第二日的首個行程並不在香港，而是選擇到位於深圳的皇崗口岸。他乘專屬小巴駛入「皇崗口岸重建指揮部」，參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。（香港01攝）

前一天完成香港行程後「不過夜」的夏寶龍，第二日的首個行程並不在香港，而是選擇到位於深圳的皇崗口岸。他乘專屬小巴駛入「皇崗口岸重建指揮部」，參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。（香港01攝）

前一天完成香港行程後「不過夜」的夏寶龍，第二日的首個行程並不在香港，而是選擇到位於深圳的皇崗口岸。他乘專屬小巴駛入「皇崗口岸重建指揮部」，參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。（香港01攝）

夏寶龍首個行程留深圳參觀皇崗口岸重建展廳

前一天完成香港行程後「不過夜」的夏寶龍，第二日的首個行程並不在香港，而是選擇到位於深圳的皇崗口岸。他早上約9時半乘專屬小巴駛入「皇崗口岸重建指揮部」，參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。

6月17日，港澳辦主任夏寶龍到訪皇崗口岸重建項目展廰，行政長官李家超及財政司司長陳茂波等特區官員在場迎接。（香港01）

6月17日，港澳辦主任夏寶龍到訪皇崗口岸重建項目展廰，行政長官李家超及財政司司長陳茂波等特區官員在場迎接。（香港01）

行政長官李家超率領財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強提前到場迎接，陪同夏寶龍聽取口岸設施介紹。一行人逗留約45分鐘才離開。同行的包括港澳辦分管日常工作的副主任徐啟方等。

6月17日，港澳辦主任夏寶龍參觀「皇崗口岸重建項目展廳」。（香港01）

警隊護送組的電單車陣，則在香港一方的皇崗口岸海關入境處一帶區域準備就緒，迎接夏寶龍的車隊。（香港01）

新皇崗口岸七月通關只聞樓梯響

警隊護送組的電單車陣，則在香港一方的皇崗口岸海關入境處一帶區域準備就緒，迎接夏寶龍的車隊，意味參觀新皇崗口岸隨即過境香港，而非行經一向到港採用的深圳灣口岸。今次考察有如為即將通關鋪路。

惟半年來，新皇崗口岸七月通關只聞樓梯響，香港官方答覆較保守，透露新皇崗口岸聯檢大樓主體結構已基本完成，港深兩地正同步推進內部施工和設施安裝，有待兩地進一步商討口岸啟用安排和時間表。不過，內地官媒相對進取，央視旗下《大灣區之聲》報道新皇崗口岸預計7月啟用。

新皇崗口岸。（香港01攝）

新皇崗口岸啟用尚欠兩步

有政府中人對七月通關態度較保守，解釋雖然口岸的主體結構施工建設已基本完成，但目前仍是泥地狀態，鋪路也未完成，「七一通關無可能」，但不排除七月底啟用的可能性。

另一知情人士透露，新皇崗口岸的交通配套有待落實，早前公布招標4條全新專營巴士路線，分別來往葵翠邨、啟德、烏溪沙、青山灣，讓旅客直達口岸，毋須再轉乘俗稱「皇巴」的過境穿梭巴士。招標目前都未有結果，故相信七一啟用機會不大。

6月17日，港澳辦主任夏寶龍到訪皇崗口岸重建項目展廰，行政長官李家超及財政司司長陳茂波等特區官員在場迎接。（香港01）

「一地兩檢」下周人大審議 港府獲授權後隨即交立法會

由於口岸位於深圳境內，要在內地實施「一地兩檢」，故此全國人大常委會下周將審議議案，授權港府管轄口岸港方區域及相關延伸區。保安局局長鄧炳強陪同夏寶龍視察後透露，待取得人大授權決定及國務院批覆後，特區政府會「隨即」向立法會提交相關《條例草案》，為落實「一地兩檢」提供本地法律基礎。

翻查資料，包括要宣布一個位於內地皇崗口岸的範圍為皇崗口岸港方口岸區；使香港法律適用於皇崗口岸港方口岸區；擴闊某些權利和義務至皇崗口岸港方口岸區；及就文件及法院命令訂定釋義條文。究竟盛傳的七月喜訊，會否意指七一當天公布啟用日期呢？尚要靜候。