麥美娟要求區議員多擺街站見市民：行過買完餸諗起咩都可話佢聽

本屆政府上任即將滿四周年，民政及青年事務局局長麥美娟接受訪問時，提及上任以來重點推行聯廈聯管計劃，目前有33棟大廈參與招標。麥美娟表示，計劃將於本月擴至全港各區，但部分業主對計劃了解不足，故參與意欲不高，認為應加強宣傳。她又指，為更好地掌握民意，會調整區議員舉行流動會客室的密度，讓市民更容易接觸到議員及表達意見。



民政及青年事務局局長麥美娟。（政府新聞處/ 資料圖片）

聯廈聯管計劃本月擴至18區 麥美娟：需加強宣傳

麥美娟接受有線新聞專訪時回顧指，聯廈聯管計劃目前有33棟大廈參與招標，計劃本月擴至全港18區。她表示，許多業主對計劃了解不足，即使業主可以透過計劃減輕管理費負擔，但仍然傾向自行聘請管理公司，因此政府需要向業主多加宣傳。

至於政府正擬修訂《建築物管理條例》，對大維修工程提高出席法團會議的門檻，麥美娟指，如公職人員同時身兼業主、參與法團管委會成員或管理公司代表，都必須作利益申報。

無論佢有咩公職身份，又或者佢係作為一個業主，甚至係參與法團管委會嘅成員，又或者係管理公司代表都好，大家都需要做好利益申報。 民政及青年事務局局長麥美娟

麥美娟提倡區議員應多擺街站見市民。（廖雁雄攝/資料圖片）

麥美娟提倡區議員應多擺街站見市民。（鄭子峰攝/資料圖片）

調整區議員「流動會客室」密度 冀更好掌握民意

麥美娟又表示，區議員不應局限於平日的會議室，更提倡區議員每月應多擺街站與市民見面。她認為透過調整區議員舉辦「流動會客室」的密度，才能助議員更好地掌握民意，而市民亦可「行過買完餸諗起咩都可以話佢聽」，更容易表達意見。