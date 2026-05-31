李慧琼黃大仙開辦事處　麥美娟寄語「五開」：開工、開門、開口⋯⋯

立法會主席李慧琼與選委界議員李家駒在黃大仙下邨的聯合辦事處今日（31日）開幕。民政及青年事務局局長麥美娟到場「助陣」，祝願辦事處工作順利，又稱相信可以做到「五開」：「喺『開辦事處」』後，議員們『開工、開門、開口』，令街坊個個都感到『開心』。」



李慧琼被問到會否邀請李家駒加入民建聯，她未正面回應，強調所有議員均是愛國者，各方應無分彼此，攜手合作。



李慧琼表示，團隊將加強地區工作，未來冀在區內增多4個辦事處。（麥美娟FB）

李慧琼擬在區內再增4個辦事處

李慧琼介紹，團隊將加強地區工作，未來冀在區內增多4個辦事處。她認為黃大仙區的長者人數較多、且擁有多個公共屋邨，又稱早前當區雨季排水工程取得成績，明日將約見民政專員實地視察。

李家駒則指，辦事處計劃持續推動「文化進社區」活動，內容包括邀請作家與藝術家進入社區、舉辦社區聽書活動、親子與繪本工作坊等。他又指，現場將設「九龍城寨VR體驗區」，並以國家航天員為主題提供活動。

麥美娟到場「助陣」，祝願辦事處工作順利，又表示期待與聯合辦事處加強合作。（麥美娟FB）

麥美娟則表示期待與聯合辦事處加強合作，包括加強資訊互通，更快掌握社區情況，及攜手支援長者同有需要人士，舉辦更多文化及社區活動，「令黃大仙成為一個更加和諧共融嘅社區」。