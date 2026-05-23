夾公仔機設「保夾」金額？　麥美娟：會諮詢　無意改獎品金額上限

近年夾公仔機「成行成市」，政府提出修例加強規管。民政及青年事務局局長麥美娟指，目前夾公仔機經營情況不理想，修例後「場主」作為負責人，要為所有「台主」一併申請牌照。她又稱，會就是否定「保夾」金額諮詢業界，暫時無意改動每局最多付5元和獎品300元的上限。



麥美娟：夾公仔機經營情況不理想 冀修例改善

政府擬修訂《賭博條例》，針對夾公仔機及彈珠機店引入發牌制度。麥美娟指，目前市面分別有2千多間夾公仔機及200多間彈珠機店未領有牌照或未需要領有牌照。

她提到，在毋須領牌下，夾公仔機經營情況不理想，店內毋須有人看店，亦無法得知經營者是誰，「佢可能只係租咗一個商場嘅其中一個舖位，然後就招募其他人一齊放部機喺度，咁佢就好似個場主咁喺度收租，嗰部機夾落去到底夾唔夾到、出一個咩禮物，係無人管㗎」。

修例後「場主」須為所有機器申請牌照 場內貼持牌人聯絡方法

麥美娟指，修例後責任將會明確化。「場主」會為場內所有裝置的負責人，必須為場內所有機器負上全責，包括要為夾公仔機和彈珠機統一申請一個牌照。同時，持牌人須在場所或機器上張貼相關資訊，包括牌照資料、持牌人聯絡方法，以便消費者在機器故障時投訴，以及防止沉迷的警告標語。當局亦會加強突擊巡查。

她相信，做法不會阻礙「台主」租機做生意，反而能令行業更規範化，使不論集團式，抑或小本經營者都在公平環境下營商，並保障消費者權益。

至於會否會否設「保夾」金額，她稱會就此諮詢業界，相信修例後消費者，如果經常都夾不到，會有方法投訴。另外，她又表示，無意改動每局最多付5元和獎品300元的上限。

麥美娟。（楊凱力攝）

政府亦計劃將網吧由自願遵守經營守則改為強制規管，問及會否限制網吧逗留時間，麥美娟指，部分人可能需要在網吧玩遊戲，所以逗留時間較長，強調最重要考慮業界經營。

目前市面分別有2千多間夾公仔機及200多間彈珠機店未領有牌照或未需要領有牌照，期望透過修例，可以令經營者有規章跟隨，改善經營及更加公平，同時加強保障消費者，減少沉迷成癮風險。