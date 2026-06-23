羅淑佩設計潮汕福州「非遺美食之旅」　飲武夷岩茶、嘆滷水打冷

正與特首李家超訪問福建的文化體育及旅遊局局長羅淑佩，考察福州的歷史文化街區「三坊七巷」明清古建築群，學習古蹟保育、應用和推廣後，今天（23日）設計一條潮汕、福州、香港「非遺+美食之旅」推介予旅客，行程包括參觀明溪微雕、平潭貝雕，亦品嚐武夷岩茶、嘆黯然銷魂飯。



羅淑佩設計潮汕福州「非遺美食之旅」。

羅淑佩設計潮汕福州「非遺美食之旅」。

羅淑佩心水「一程多站」路線

羅淑佩設計的福州、潮州、香港「非遺+美食之旅」，是先從香港坐飛機到福州，之後乘高鐵去潮汕，回程由潮汕乘高鐵回港。旅程可長可短，沿途交通快捷舒適，可靈活配合國家144或240小時外籍人士免簽政策。

羅淑佩設計潮汕福州「非遺美食之旅」。

行程包括參觀三地非遺文物和文化項目，福建可參觀甚至購買明溪微雕、平潭貝雕、柘榮剪紙、農民畫、軟木畫等，喝武夷岩茶和清香的茉莉茶，吃「魚丸肉燕」甚至佛跳牆；

羅淑佩設計潮汕福州「非遺美食之旅」。

潮汕則可欣賞英歌舞和購買粵綉、潮州木雕和功夫茶品，吃滷水、打冷、牛肉鍋；香港可訂製手雕麻雀，買花鈕和模型花牌，去「世一」酒吧喝雞尾酒、吃黯然銷魂飯、嚐清鮮粵菜，更可看演唱會和到訪山徑或海島觀賞自然景色。

羅淑佩設計潮汕福州「非遺美食之旅」。

羅淑佩設計潮汕福州「非遺美食之旅」。

羅淑佩今次到福建參加閩港合作聯席會議，是代表香港特區與福建省簽署加強拓展文化旅遊的合作備忘錄，其後到訪福州的歷史文化街區「三坊七巷」明清古建築群，考察學習古蹟保育、應用和推廣，與福建省官員分享閩港兩地在非遺保育、文旅融合發展和推廣的經驗。閩港合作其中一個重點是推展「一程多站」聯遊模式。

羅淑佩設計潮汕福州「非遺美食之旅」。

羅淑佩設計潮汕福州「非遺美食之旅」。