李家超訪福建｜見證閩港文旅經貿等合作協議 　鼓勵企業來港上市

特首李家超今日（6月22日）率代表團訪問福建，於下午出席在福州舉行的閩港合作會議第五次會議。會上雙方就多個領域交流意見，並與機構代表簽署６份有關金融、經貿、教育等的合作協議。李家超表示，香港為福建最大境外投資來源地，他鼓勵當地企業利用「一國兩制」的優勢，到香港上市，以拓展合作空間。



李家超及其代表團參加閩港合作會議第五次會議。（李家超FB）

閩港洽28個合作項目 與機構簽署6份協議

會議上，閩港雙方就多方面交流意見，以加強合作。期間，兩地達成28個合作項目，當中涉及11個範疇，包括航空航運和物流、創新科技、法律和爭議解決、醫療衞生和中醫藥等。此外，兩地政府與機構代表簽署6份協議，涵蓋文化旅遊、青年發展、金融、經貿及教育領域。

李家超晤福建省委書記：應利用一國兩制優勢拓海外市場

會前，李家超與福建省委書記周祖翼會面，雙方均認同會議機制為兩地帶來的成果，並期望進一步合作。李家超向對方表示，香港是福建最大的境外投資來源地，且一直是當地企業布局全球業務首站。他指，特區政府鼓勵福建企業來港上市，並利用香港在「一國兩制」下「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，拓展海外市場，以促進兩地在創新科技、文化旅遊等各方面的合作。