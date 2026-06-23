李家超訪福建｜參觀三坊七巷交流古蹟保育　閩港推｢一程多站｣聯遊

特首李家超昨日（22日）起訪問福建三日，期間到訪福州歷史文化街區「三坊七巷」 ，以及福建省非物質文化遺產博覽苑、當地老店等，文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有參與。兩地官員就非遺保育、活化推廣及旅遊產業發展等交流。李家超表示，閩港達成合作協議，將展開文化藝術交流、共建「一程多站」聯遊模式，並期望兩地透過交通網絡一同吸引遊客到訪，推動旅遊業發展。



李家超昨日參觀歷史文化街區和非物質文化遺產博覽苑。（李家超FB）

李家超訪福州「三坊七巷」 推廣「香港非遺月」

李家超昨晚到訪被譽為「里坊制度活化石」 的「三坊七巷」歷史文化街區，觀賞該區明清古建築群，以及福建省非物質文化遺產博覽苑，了解當地古蹟保育現況。 李家超表示，現正值「香港非遺月」，閩港官員就兩地非遺保育、活化推廣及旅遊產業發展等方面交流。期間，一行人亦參觀當地一間逾百年歷史老店，了解當地如何以傳統小食推廣文化旅遊。

閩港合作設「一程多站」 李家超冀兩地推旅遊業發展

李家超又指，閩港於合作會議上達成有關文化旅遊的協議，兩地將展開文化藝術交流，以及共建「一程多站」聯遊模式。他續表示，期望兩地透過飛機航班及高鐵網絡，一同吸引遊客到訪，並增加文旅資源活力，推動業界推出聯遊產品，提升旅遊業發展。