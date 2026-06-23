北都｜攞2億城鄉共融資助後執笠？甯漢豪：可能有罰則或撤資助

《財政預算案》撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，推廣鄉郊旅遊項目，以及發展「城鄉共融」。發展局今日（22日）預告今年第四季向立法會財務委員會申請撥款，如獲批准，今年內推出先導計劃，並將在年底公佈《北部都會區城鄉共融指引》。



發展局提出6項促進「城鄉共融」措施，包括改善鄉村排污、活化特色鄉村建築等。有議員指先導計劃所資助的項目營運期為至少三年，整體可持續性或較低。局長甯漢豪表示，由於計劃涉及私人土地，故不會「一刀切」地訂營運年期，需視乎不同項目情況，可能有罰則或撤資助。至於有議員關心排污工程撥款事宜和提升網絡，政府表示排污不需用到「共融基金」，且已經有提升網絡覆蓋率的擴展計劃。



發展局局長甯漢豪。（資料圖片）

議員憂項目失去資助後停運 甯漢豪：營運期非「一刀切」

立法會發展事務委員會今日討論相關事宜，勞工界議員林振昇表示，「共融基金」所資助的項目營運期為至少三年，不過他以過往勞福局資助社企為例，不少團體失去政府補助後便「執笠」，因此他關注發展局是否有特定審批方式，以確保受資助機構能長遠運作，提升鄉郊旅遊的可持續性。

甯漢豪指，由於計劃中的申請機構涉及私人物業，故處理方法有別於政府土地，無法用「收地」解決營運期不足的機構。她續表示，基於政府難以控制私人物業的營運模式，因此規定的營運年期相當關鍵，三年為起點，但不會「一刀切」，需視乎不同項目的情況而制定合適的年期。甯漢豪又表示，如相關機構為能滿足規定的營運年期便結業，政府可能會有罰則，或者撤回資助。

立法會議員林振昇。（資料圖片）

北都改善排污忽視元朗鄉郊 甯漢豪：可直接用工務工程撥款

實政圓桌議員莊豪峰表示，一向對於政府發展北都時「貪新忘舊」的態度感到不滿意，指同樣位於北都的元朗鄉郊等地依然有約100條村使用化糞池，故樂見發展局提議改善排污。他又表示，認為2億元「做排污可以做好多條村」，因此關注發展局會使用多少基金於排污措施，以及會否使用新發展區的撥款。

甯漢豪表示，計劃有40至50條村落有機會改善排污，不過需要分批興建，仍需要部署，故未有實際時間表。她又指，改善鄉村排污為工務工程，不需要用到共融基金及新發展區的撥款，會直接使用工務工程的撥款。

實政圓桌新界西北議員莊豪鋒。（立法會/資料圖片）

莊豪鋒又提出，鄉村地區網絡經常「load唔到」，有礙落實「城鄉共融」的目標，因此他關注政府是否會於計劃中增加改善網絡的措施。北都辦主任蘇惠思表示，政府已安排擴展5G計劃，並於鄉村地區增設50個基站，以改善網絡。她又指，政府亦安排資助擴展光纖網絡至偏遠地區，涵蓋235條鄉村，而當中已有233條鄉村已經完成鋪設，並會繼續資助營辦商，以提升網絡覆蓋率。