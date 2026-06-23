李家超訪福建｜晤赴閩實習港青　鼓勵青年把握機會推動兩地發展

特首李家超今日（23日）繼續福建訪問行程，與南平市領導會面，到訪當地院校和文旅項目，並與赴閩香港青年和港商等人交流。他鼓勵香港年輕人把握在內地實習的機會，了解國家在生態保育和科研等方面的發展和成就，成為貢獻國家高質量發展的棟樑人才。



特首李家超（前排左四）今日（23日）繼續福建訪問行程，到訪武夷學院，與在當地參加「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」的香港青年交流。（政府新聞處）

李家超今午會晤福建省副省長趙增連和南平市委書記袁超洪會面，其後又去武夷山武夷學院，與赴閩的香港實習生和就讀港生會面。李家超表示，樂見青年們都對實習崗位和內容充滿熱情和興趣，並期待接受生物多樣性和環境保育方面的專業培訓，提升對大自然的保護意識。這項實習計劃正是多年前「閩港合作會議」第三次會議達成的合作成果之一。

李家超（左四）到訪武夷學院，與在當地參加「武夷山生物多樣性保育青年實習計劃」的香港青年交流。（政府新聞處）

李家超又說，政府一直重視青年發展，持續為青年提供多元化的學習機會以擴闊視野，厚植家國情懷。他鼓勵青年把握在內地實習的寶貴機會，親身了解國家在生態保育和科研等方面的發展和成就，成為貢獻國家高質量發展的棟樑人才。

李家超亦與在武夷學院就讀本科課程的香港學生交流，欣喜得知他們都很適應和喜歡在內地的學習氛圍和生活，他鼓勵這些來自香港的青年多學習和吸收經驗，為日後推動兩地發展多出一分力。

李家超下午則到訪當地博物館，以及到福州市出席福建省香港商會舉辦的活動，期待閩港兩地進一步加強合作。他明日（24日）繼續訪問行程，中午轉往福建寧德市訪問。