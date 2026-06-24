立法會通過撥377億債券基金至收入　議員寄語不應局限於填補財赤

立法會今日（24日）審議政府根據《公共財政條例》動議的擬議決議案，授權將債券基金中的377億港元盈餘轉撥至政府的一般收入。議員對決議案表示支持，認為政府此做法能夠善用資金，期望當局利用盈餘推動經濟發展、提升公務員士氣，並向國際市場發出信號，指香港財政非常穩健、債券信譽堅如磐石，但寄語不應局限於填補財赤。財經事務及庫務局局長許正宇表示，會適時向立法會交代盈餘去向。決議案最終獲得通過。



財經事務及庫務局局長許正宇。（廖雁雄攝/資料圖片）

近兩年無發行新債券 提前將377億元基金盈餘撥至一般收入

政府債券基金自2009年成立共發行5574億元機構及零售債券。不過，政府在基金工程儲備基金下推行可持續債券計劃，以及基礎建設債券計劃，逐漸取代原有債券計劃。自2024年9月起，政府債券計劃已經沒有再發行新債券。債券基金約有377億元累計盈餘。根據條文，政府於2042年5月最後一批債券到期後，才可以在立法會批准下將基金結餘轉撥至政府一般收入。

政府曾於本年度財政預算案提出，在今年將債券基金盈餘轉撥至政府綜合項目。許正宇指，由於政府會作全額撥備，償還政府債券本金以及需支付的利息，決議案不會對債券持有人有任何影響。

立法會議員梁子穎。（資料圖片）

陳宗彝：應精準投放盈餘 不應局限於填補財政赤字

選委界議員梁子穎認為，政府以往削減資源以應付龐大開支的做法不可取，因此認同轉撥基金，以善用財政資源。他續指，在充足的盈餘下，政府應發揮市場力量推動經濟發展、加快稅務改革制度，及關顧公務員團隊以提升士氣。

立法會議員陳宗彝。（湯致遠攝/資料圖片）

選委界議員陳宗彝則表示，政府應精準投放盈餘，不應局限於填補財政赤字，要推動數字經濟以及創科建設發展，並向國際市場及投資者發出信號，表明香港財政非常穩健、債券信譽堅如磐石。

同時，陳宗彝亦促請政府對基金盈餘保持高透明度。許正宇回應指，在償還債券及利息後，會適時向立法會交代盈餘去向。決議案最終獲過半數票數通過，在場無人反對。