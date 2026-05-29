財赤｜新財政年度首月錄169億赤字　政府：主要收入多在後期收取

政府今日（29日）公布本財政年度首個月、即截至今年4月30日的財務狀況。本財年首個月的開支及收入分別為626億元及415億元，計入發行政府債券所得60億港元及償還政府債券18億港元的本金後，錄169億港元赤字。財政儲備在同日為6,486億港元。政府發言人表示，四月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。



政府5月29日公布本財政年度首個月財務狀況，開支及收入分別為626億元及415億元，計入發行政府債券所得60億港元及償還政府債券18億港元的本金後，錄169億港元赤字。（資料圖片）

截至4月30日財政儲備為6,486億港元

本財政年度首個月的開支及收入分別為626億港元及415億港元。計入發行政府債券所得60億港元及償還政府債券18億港元的本金後，錄得169億港元赤字。財政儲備在今年4月30日為6,486億港元。政府發言人表示，4月份的赤字主要是由於薪俸税及利得税等主要收入均大多在財政年度的後期收取。