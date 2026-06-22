政府財政｜每年基建投入約1300億　陳茂波料資本帳仍赤字會續發債

財政預算案2026提出，為支持北部都會區及其他基建項目，由外匯基金中轉撥1,500億元，並計劃將發債上限增至9,000億元水平。財政司司長陳茂波今日（22日）稱，政府持續提升公共財政資源效率，利得稅增長不錯，有信心本年度經營帳目錄得盈餘，而由於要加快北部都會區發展，在未來數年，每年基建投入約1200至1300億元，估計資本帳目仍錄得赤字，政府會繼續發債。



財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳茂波接受多間傳媒訪問均有提到對香港財政預測，在公共財政方面，陳茂波指，利得稅增長不俗，有信心2026至2027年度經營帳目錄得盈餘有信心，至於發債，陳茂波解釋，非經營帳目收入主要來自土地，開支則為基建投入。由於北部都會區發展需要加快以創造容量，未來幾年每年投入約1200億至1300億，非經營帳目會出現赤字。

未償還債務相當於本地生產總值約14% 陳茂波：是非常平穩安全水平

陳茂波指，非經營帳因基建投資需要發債，但未償還債務相對本地生產總值僅約14%，屬非常平穩安全水平，強調府發債所得資金不會用於經常開支，而是用作投資未來，，未來公共財政仍然非常穩健。

財政司司長陳茂波2026年2月25日到立法會公布新一份財政預算案。（資料圖片／鄭子峰攝）