議員陳文宜被指未入角色　設傳媒專線拒做｢失蹤人口｣｜政壇諸事町

新一屆立法會議員上任半年，外界關注工作表現。其中，被傳媒點名「未進入角色」的「新丁」社福界立法會議員陳文宜，早前承認不足後決定積極改變，開設一個「傳媒專線」電話，保證會盡快回覆傳媒，似乎有決心擺脫「失蹤人口」的印象。最近，太古城母女命案都見到陳文宜受訪的蹤影。她的解釋是之前私人電話比較忙碌，難留意到傳媒訊息，之後會與記者加強溝通合作，回應社福議題。



社福界立法會議員陳文宜（夏家朗攝）

陳文宜開設「傳媒專線」盡快回覆查詢

身兼社聯行政總裁的陳文宜涉足政界後積極出席業界活動，但對於社會關注的社福議題，如Save Lily事件較遲才見其蹤影，被傳媒形容為「見報率不算高」，屬「未進入角色」的議員之一。反之，「前人」狄志遠繼續積極評論社福議題，在任期間亦常發聲。

陳文宜其後在社交平台主動回應，承認過往專注於跟進政策推行和釐清細節，未能及時與公眾及傳媒溝通各項工作進度，承諾日後會加強訊息發布和溝通。

坐言起行，陳文宜最近主動與多間傳媒交流，並指已開設「傳媒專線」電話希望盡快回覆大家的查詢，以免因忙碌錯過傳媒訊息，話語間更多次提及希望與傳媒多交流。

江旻憓亦被點名「未進入角色」

其實，當日被點名「未進入角色」的議員，還有旅遊界江旻憓。報道引述旅遊業界人士指，江與業界會面時，被關心是否已適應議員角色，稱希望大家給她兩年時間，令業界大為震撼。不過江旻憓議辦否認她曾出此言，指江上任首日起，「已經好清楚自己有責任全面代表旅遊界，為業界發聲、跟進各項議題」。

上任半年的新議員如果長期處於「試用期」的狀態，似乎難符合公眾期望，不論有否被點名，外界都期待較沉靜的議員盡快有積極的改變。