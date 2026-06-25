保安局邀陳啟泰主持節目解密國安案　鄧炳強：真相潛藏檔案深處

下周二（6月30日）是《香港國安法》公布實施六周年，保安局推出電視節目《國安檔案解密》，由資深藝人陳啟泰主持，警務處國家安全處總警司李桂華擔任嘉賓主持。保安局局長鄧炳強今日（6月25日）預告，節目將揭示多宗國安案件，包括唐英傑案、羊村繪本案的內情。



保安局推出《國安檔案解密》電視節目。

鄧炳強今早在社交平台發布宣傳短片，配文稱「國安同家安，從來都係你中有我，我中有你。香港，從來都唔到破壞秩序嘅人話事。2019年嘅真相，潛藏檔案深處嘅內情，即將揭曉！」

短片模仿電影《寒戰1994》場景，鄧炳強與保安局常任秘書長廖李可期、副局長卓孝業一起粉墨登場。鄧炳強表示「想睇2019年之後的國安檔案」，他接過文件後打開，畫面依次出現「唐英傑案」、「羊村繪本案」、「譚得志案」、「光城者案」與「35＋案」。廖李可期隨後發問：「邊個去講出呢個真相呢？」鄧炳強答稱「我心目中已經有人選」。陳啟泰隨即登場，從鄧炳強手中接過文件。

《國安檔案解密》共有五集，6月30日起逢星期二晚在HOY電視第78台播放。保安局指出，節目主持將與不同專家深入分析國家安全案件，層層解密案中內情，揭開潛藏檔案深處的真相。