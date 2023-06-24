李家超回顧上任一年　通關見市民重聚最鼓舞：自己個心都喜極而泣

特首李家超今在社交平台上載影片，談及上任一周年感受是工作繁重，做每個決定都影響很多人。他又指，這一年來自己其中最鼓舞的是香港走出疫情，看見市民與分隔3年的親友團聚擁抱喜極而泣，「我自己個心都喜極而泣。」



李家超在社交網頁一連兩日發布影片，分享施政理念和感受，而在首日的影片中，他到山頂晨運，與市民和外國人交談。由影片可見，他問到外國人來港的感受如何，獲回應指感覺不錯，李家超隨即笑言叫他們告於其他人。

重提「頁問」皆因人總會有盲點

他在影片中又指，以前有行山，惟現時工作繁忙改為練氣功。他談及上任一周年感受是工作繁重，因做每個決定都影響很多人，故一定要認清問題。主持人重提他的花名「頁問」，指其每項措施都問得很清楚，李家超解釋，在進行政策研究時要考慮所有因素，但人總會有盲點，與團隊一起討論，就可以對問題了解得更深更廣，這亦是他提出政府「紅隊」概念的原因。

李家超形容香港走上全面復常快車道是他工作最大推動力

李家超亦提到，這一年來最鼓舞是香港走出疫情及真正通關，看見市民與分隔3年的親友團聚擁抱喜極而泣，「我自己嘅心都喜極而泣。」他續指，香港走上全面復常快車道，是他工作最大的推動力，相信每名在政府工作的人看見市民開心，自己心中亦一定開心，他又感謝團隊、家人和社會各界的支持。