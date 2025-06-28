施政三周年｜李家超以「破繭成蝶」喻香港：破局求變才能展翅飛翔

本屆政府即將上任三年，行政長官李家超今日（28日）在社交平台上載影片，到訪蝴蝶園並以「破繭成蝶」比喻香港發展階段，形容「繭」是限制、困難、挑戰，「破繭」就是破局、求變。他續稱，破繭的蝴蝶視野開闊，如同改革求變的香港，必定可展翅高飛、綻放光芒。



李家超形容，「繭」是限制、困難、挑戰，「破繭」就是破局、求變。（李家超Facebook）

每個發展階段會遇上挑戰 需「破繭」破局繼而破解市民關心的問題

影片中，李家超到蝴蝶園，其間看到很多蝴蝶，有感而發指蝴蝶都經歷了「破繭成蝶」的過程，才能展翅飛翔，並藉「破繭成蝶」比喻香港發展階段。他形容「繭」是限制、困難、挑戰；「破繭」就是破局、求變，香港每個發展階段都會遇上挑戰，但只要「破繭」破局，就可破解市民關心的問題。

李家超指蝴蝶擁有複眼，視野開闊，香港亦是同理，看到挑戰亦要看到機遇。（李家超Facebook）

香港要見到挑戰 亦要見到機遇

李家超在影片中亦重申他的施政理念，指改革發展為了惠民生、建未來，只要有勇於突破的信念及堅持，沒有東西可以限制大家。他細數過去三年政府的主要政策，包括建立維護國安制度及機制、公屋輪候時間封頂6年、打擊濫用公屋收回8700單位、一年一檢最低工資、深化醫療改革等，同時感謝中央支持。

他亦指出，蝴蝶擁有很多小眼睛組成的「複眼」、可以同時看到很多方向，香港亦是同理，要見到挑戰、亦要見到機遇。他指出，破繭後的蝴蝶視野開闊，就好像改革求變的香港，必定可展翅高飛、綻放光芒。