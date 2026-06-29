古洞北聯用大樓97億撥款獲通過　成本可再降？ 發展局：年底揭盅

政府日前向立法會提交文件，擬以97億元興建古洞北新發展區聯用綜合大樓及聯用辦公大樓。立法會今日（29日）舉行工務小組委員會會議，討論及審議有關事宜。有議員關注成本控制及效益，以及中央採購仍未招標會否導致總價再次上調。



發展局常任秘書長何珮玲表示，聯合大樓採用組裝合成法和機電設備合成法的比例高，以及使用中央採購方法可將成本降低，故已比起首次所提出的造價減少2億元。建築署署長李翹彥則稱，中央採購目前仍未招標，需待今年年底才會推出，屆時會再改善設計並確認實際價格，但由於估算總價時有參考過往工程項目，故相信實際價格與現時的預算不會有太大偏差。最終項目建議獲通過，不會在財務委員會作進一步討論。



發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲。（資料圖片）

何珮玲： 用組裝合成及機電設備合成 比首次提價減2億元

選委界議員伍煥杰指出，現時預計工程單價為每平方米31260元，與市區項目相若，而政府採用組裝合成法、機電裝備合成法和不設地庫等成本控制措施，但整體造價沒有顯著降低，故關注相關技術是否能節省大量成本。他又認為，古洞北聯合大樓的定位為北都地標性建築，政府卻強調設計簡約及華而不實，是否能夠平衡兩者，以及會否有突破性的設計，讓大樓可成為具國際視野和文化的地標，而非僅為功能性建築群。

立法會議員伍煥杰。（夏家朗攝／資料圖片）

何珮玲回應指，聯用辦公大樓有35層，當中27層會作辦公用途，有約一半樓面均為組裝合成，其他樓面則有約八成為機電設備合成，相對其他政府大樓比例較高。她續稱，政府亦使用中央採購方法，聯同其他工務項目一同採購組件，具備規模效益，能夠節省成本，因此現時總價比首次提出時已減少2億元。李翹彥補充指，對比將軍澳及賈炳達道聯用大樓工程，古洞北聯用大樓工程更為提速提效。至於設計方面，他指會有1萬平方米空間作為休憩間，並會有天橋接駁古洞南及古洞北站，以確保有效聯繫市區，並會有玻璃幕墻作為地標式設計。

議員倡引入商業營運 何珮玲：主要發展公共設施惠及市民

商界議員林偉全關注，興建計劃只預留650平方米作商店及餐廳，可能會浪費古洞北作為黃金地段的潛力。他提出，該處每年恆常開支預計為3億元，政府可草擬招標以擴展商業及餐飲樓面比例，並引入商業營運，以產生恆常的租金收入，並減輕長遠的庫房負擔。

立法會議員林偉全。（鄧倩螢攝／資料圖片）

何珮玲表示，古洞北發展區主要提供空間作為體育館、圖書館等公共設施，以直接惠及居民，如要作商業營運需要經過平衡。她續稱，地盤北邊有發展私人住宅，當中將會設商場及餐飲、零售等商業設施，而且會更早落成，相信能夠配合項目的發展需要。

李翹彥：年底招標中央採購 現時預算「穩陣」

選委界議員林筱魯指，項目的中央採購價格理論上應與總價合約分開，而目前中央採購的價格僅為預算，是否日後有機會再降低成本。他又關注，8.8億元預備費用計算基礎為何，以及是否和總價合約有關。

選委界議員林筱魯。（立法會）

李翹彥回應指，中央採購現時未招標，需要待今年11月至12月才推出，並在判標後再優化設計及確認實際價格。他表示，估算時有參考過往工程項目，例如簡約公屋，故現時預算應當「穩陣」 ，但至於是否可以進一步降低成本，需待正式判標後才能公佈。

議員倡擴社區設施 何珮玲：樓面面積無改變

選委界議員林振昇亦關注工程大量採用成本控制措施，是否能夠進一步降低造價。他亦指，大樓中政府辦公室增加2層，社區設施卻有減少，認為聯用大樓應為市民提供更多服務。何佩玲回應指，項目雖大量使用組裝合成法，但亦不能忽略設施本身不同的用途，由於有一半辦公室並非使用組裝合成，且有較特殊的設計，故單價成本會較高。她又稱，樓層雖然有變動，但社區設施樓面面積並沒有改變，而且亦會在公共屋邨預留空間作為社區設施。

立法會議員林振昇。（資料圖片）

經議會表決後，委員會在沒有人反對下通過有關發展項目建議，並在大比數下通過不建議財務委員會進一步討論文件。