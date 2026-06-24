古洞北百億雙子大樓最新「平了」$2.6億　發展局指建築價低於政總

政府早前計畫斥資99.6億元於古洞北新發展區第29區興建政府聯用綜合大樓及聯用辦公大樓，有立法會議員質疑項目是「5星級同埋豪華版嘅政府大樓」。



新界北立法會議員姚銘指，政府文件顯示聯用大樓規模與政府總部大樓和擴建後的立法會綜合大樓相若，因此問當局聯用大工程造價是否亦與政總大樓和擴建後的立法會綜合大樓工程造價相若？



發展局今日（24日）書面回覆稱，聯用大樓建築樓面面積的建築費用單位價格比政總大樓和擴建後的立法會綜合大樓低，又透露按付款當日價格計算，已計及回標價的最新建設費用為97.1億元，較上月底諮詢立法會發展事務委員會時的99.6億元估算減少約2.6億元、即約2.6%。



政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。（資料圖片）

工務小組委員會下周一審議撥款申請

發展局今日書面答覆姚銘提問稱，古洞北聯用大樓項目總淨作業樓面面積約86,000 平方米 ，規模與政府總部大樓和擴建後的立法會綜合大樓相若。為配合施工時間表，政府已就項目的「設計及建造」合約完成同步招標。工務小組委員會將於下周一（29日）審議項目的撥款申請。

發展局指，按付款當日價格計算，已計及回標價的最新建設費用為97.1億元，較上月底諮詢立法會發展事務委員會時的99.6億元估算減少約2.6億元、即約2.6%。

對於姚銘問及聯用大樓工程造價是否亦與政總大樓和擴建後的立法會綜合大樓工程造價相若？發展局指比較不同建築項目的單位價格時，通常會根據建築樓面面積計算，而聯用大樓項目的總建築樓面面積約為182,674 平方米，按去年9月價格計算，估計建築樓面面積的建築費用單位價格為每平方米31,260元。

如將就政府總部大樓和擴建後的立法會綜合大樓實際的工程造價轉化為2025 年9 月價格計算，建築樓面面積的建築費用單位價格為每平方米 40,200 元。發展局指，由於政府總部大樓和擴建後的立法會綜合大樓在設施類別和設計方面均與項目的設施有所不同，以上純粹按建築樓面面積計算的比較僅供參考。

發展局又指，在工務小組委員會的文件比較了古洞北項目和另外兩個類型相近的大樓建築項目（包括 「將軍澳67 區政府聯用辦公大樓」以及「九龍城賈炳達道聯用大樓」），三者建築費用單位價格均相若。

政府計畫斥資99.6億元，於古洞北新發展區第29區興建政府聯用綜合大樓及聯用辦公大樓。（立法會文件截圖）

根據發展局早前文件，擬議工程計劃位於古洞北第29區，屬古洞北第一期發展，用地面積約21,130平方米，緊鄰預計於明年投入服務的港鐵東鐵綫古洞站，以及即將投入運作的第25區公共運輸交匯處。

當局指出，現時北區約有34萬人口，預計當古洞北／粉嶺北新發展區於2032年全面落成後，將大幅新增約23萬人口。今次興建的聯用大樓項目，將成為北都新發展區首個落戶的政府設施建築群，滿足未來龐大的公共服務需求。

擬建的聯用大樓由康文署及衞生署等部門進駐，主要體育及醫療設施包括劍擊主場館，設有約1,000個觀眾席座位，可舉辦不同級別的本地及國際級劍擊比賽。其餘時間將用作專業或學校訓練。另有2個多用途副場館，可提供約200個觀眾席座位，每個場館各可用作2個籃球場、2個排球場、1個五人足球場、1個手球場、8個羽毛球場或8個匹克球場。