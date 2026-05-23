北都｜政府擬斥99.6億建古洞北政府聯用大樓　設劍擊館及匹克球場

為配合北部都會區發展，政府計畫斥資99.6億元，於古洞北新發展區第29區興建政府聯用綜合大樓及聯用辦公大樓。項目將興建一座35層高的辦公大樓及一座8層高的聯用綜合大樓，總淨作業樓面面積達8.6萬平方米。立法會發展事務委員會將於下周二（26日）討論相關撥款申請。



政府正全速推展北都，為房屋、創科和產業發展提供空間。（資料圖片）

根據發展局提交立法會的文件，擬議工程計劃位於古洞北第29區，屬古洞北第一期發展，用地面積約21,130平方米，緊鄰預計於明年投入服務的港鐵東鐵綫古洞站，以及即將投入運作的第25區公共運輸交匯處。

當局指出，現時北區約有34萬人口，預計當古洞北／粉嶺北新發展區於2032年全面落成後，將大幅新增約23萬人口。今次興建的聯用大樓項目，將成為北都新發展區首個落戶的政府設施建築群，旨在滿足未來龐大的公共服務需求。

政府計畫斥資99.6億元，於古洞北新發展區第29區興建政府聯用綜合大樓及聯用辦公大樓。（立法會文件截圖）

擬建的8層高「聯用綜合大樓」將由康文署及衞生署等部門進駐，主要體育及醫療設施包括劍擊主場館，設有約1,000個觀眾席座位，可舉辦不同級別的本地及國際級劍擊比賽。其餘時間將用作專業或學校訓練。另有2個多用途副場館，可提供約200個觀眾席座位，每個場館各可用作2個籃球場、2個排球場、1個五人足球場、1個手球場、8個羽毛球場或8個匹克球場。

至於其他社區設施則包括一所社區會堂、一所家庭醫學診所，提供基層醫療及護理服務，並預留約650平方米樓面作商店及餐廳之用。

政府計畫斥資99.6億元，於古洞北新發展區第29區興建政府聯用綜合大樓及聯用辦公大樓。（建築署網頁截圖）

樓高35層的「聯用辦公大樓」，則包含25層政府辦公室及7層社區設施。政府計劃將部分目前位於市區、且無地域限制的政府辦公室遷入。落成初期預計有約4,900名政府人員進駐工作，以帶動古洞北一帶發展。

大樓將設立一間全新的分區圖書館、遷入北區派遞局及新設郵政局、一所幼稚園、一所資助獨立幼兒中心，以及一間綜合青少年服務中心。

政府計畫斥資99億6,010萬元，於古洞北新發展區第29區興建政府聯用綜合大樓及聯用辦公大樓。圖為主要分項開支百分比。（立法會文件截圖）

為加快推動項目，政府透露目前已完成「設計及建造」合約的同步招標。若撥款順利獲立法會財務委員會通過，工程預計可在今年第三季展開。項目將分階段落成，預計約3年半內優先完成辦公大樓及附屬車位，約4年半內全面落成聯用綜合大樓。

政府在文件中強調，整個項目以「目的為本、實而不華」為原則，設計崇尚簡約。為了嚴格控制成本，辦公大樓的辦公室部分將有不少於一半的建築樓面面積採用「組裝合成」（MiC）建築法，以更具成本效益的策略節省開支。