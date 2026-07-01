授勳2026｜Now新聞主管陳鐵彪獲銅紫荊　李家超累頒9名傳媒掌舵人

2026年授勳名單今日（1日）出爐，共466人獲勳銜及獎狀，較去年多39人。其中，新聞行政人員協會副主席、Now TV新聞及財經資訊主管陳鐵彪獲銅紫荊星章。讚詞表揚陳鐵彪為新聞工作者提供培訓及學習機會等，對新聞業界發展不遺餘力。翻查資料，行政長官李家超上場後，累計授勳予11名前任或現任傳媒人，當中9人是傳媒機構現任舵手。



行政長官李家超（左）與NowTv新聞及財經資訊主管陳鐵彪（右）合照。（新聞行政人員協會）

行政長官李家超（左二）與NowTv新聞及財經資訊主管陳鐵彪（右二）合照。（新聞行政人員協會）

行政長官李家超（左）與NowTv新聞及財經資訊主管陳鐵彪（右）合照。（新聞行政人員協會）

Now新聞主管陳鐵彪獲銅紫荊 讚詞：積極推動行業發展

曾在無綫新聞中國組主管的陳鐵彪，2020年6月接替任職多年退休的張志剛，出任新聞及財經資訊主管。授勳讚詞提到，陳鐵彪服務傳媒界多年，於不同傳媒機構擔任重要職位，他作為新聞行政人員協會副主席，一直透過不同行業活動積極推動行業發展，包括協辦研討會，為新聞工作者提供培訓及學習機會等，對新聞業界發展不遺餘力。

行政長官李家超（左）與NowTv新聞及財經資訊主管陳鐵彪（右）。（Now新聞台片段截圖）

Now TV新聞及財經資訊主管陳鐵彪 （資深傳媒人員聯誼會）

2023年：商台陳淑薇、TVB袁志偉、有線曾安業上榜

2023年：商台陳淑薇、TVB袁志偉、有線曾安業上榜

特首李家超上場後授勳名單不乏資深新聞工作者和傳媒投資者，2023年商業電台前新聞及公共事務部總監、主席特別顧問陳淑薇獲金紫荊星章的是；電視廣播有限公司助理總經理（新聞及資訊）袁志偉，以及有線寛頻前副主席邱達昌同獲銀紫荊星章。有線寛頻現任副主席曾安業則獲銅紫荊星章。

2024年：《巴士的報》盧永雄、TVB許濤上榜

2024年：《巴士的報》盧永雄、TVB許濤上榜

2024年，授勳名單再有資深傳媒人，網媒《巴士的報》創辦人及社長盧永雄獲頒授銀紫荊星章，有線新聞前執行董事趙應春則獲頒榮譽勳章。TVB電視廣播有限公司董事局主席及執行董事許濤，也獲委任為太平紳士。

《香港經濟日報》集團主席兼創辦人馮紹波獲頒大紫荊勳章。（港台直播截圖）

2025年：《經濟日報》馮紹波、星島蔡加讚、SCMP譚衛兒上榜

2025年，《經濟日報》集團主席兼創辦人馮紹波獲頒最高榮譽的大紫荊勳章。政府表揚他長期服務香港，對媒體行業、經濟和教育發展貢獻尤深，領導《香港經濟日報》30多年，令該報發展為本港最具影響力的媒體之一；

星島新聞集團主席蔡加讚獲頒金紫荊星章。政府讚揚他廣行善舉，長期支持不同範疇的善猷，促進社會安定和諧。《南華早報》(SCMP) 總編輯、時任新聞行政人員協會主席譚衛兒獲政府委任為太平紳士。