政府在禮賓府舉行授勳儀式　馮紹波、楊釗、梁智仁獲大紫荊勳章

特區政府今日（11月15日）在禮賓府舉行授勳儀式，多名政府官員出席。獲頒最高榮譽大紫荊勳章的有3人，較去年少2人，分別是香港經濟日報集團主席兼創辦人馮紹波、有「牛仔褲大王」之稱的旭日集團董事長楊釗，以及醫院管理局前主席梁智仁。



《香港經濟日報》集團主席兼創辦人馮紹波獲頒大紫荊勳章。（港台直播截圖）

有「牛仔褲大王」之稱的旭日集團董事長楊釗獲頒大紫荊勳章（港台直播截圖）

醫院管理局前主席梁智仁獲頒大紫荊勳章。（港台直播截圖）

二十人獲授金紫荊星章

政府讚揚馮紹波和楊釗對香港經濟發展有較深和重要貢獻。另一名獲大紫荊勳章的梁智仁是國際知名骨外科專家、中國科學院院士，專研脊柱外科和小兒骨科，政府讚揚他退休後繼續竭誠為公，畢生對香港作出超卓的貢獻。

及後李家超頒授金紫荊星章，名單有二十人，包括林定國、林正財、吳秋北、蕭澤頤、潘敏琦、彭寶琴、梁卓文、李美嫦、劉利群、謝小華、傅小慧、麥德偉、陳小玲、陳耀星、施榮懷、蔡加讚、林高演、劉賜蕙、區志光、簡啟恩。

江旻憓獲頒銀紫荊星章。（港台直播截圖）

今年有29人獲頒銀紫荊星章，包括劍擊世界冠車江旻憓。政府指她在劍擊運動成績斐然，代表香港參加國際劍擊比賽屢獲殊榮，在巴黎奧運會女子重劍項目勇奪一面金牌，為港增光。公告指江旻憓投身劍擊運動多年，亦積極貢獻社會，在多個非政府機構和慈善活動擔任大使，推動社會及青年發展，故獲頒授銀紫荊星章。

8月21日，政府採購機制專責小組首次會議後，政府物流服務署署長陳嘉信、財經事務及庫務局局長許正宇、財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華見記者。（夏家朗攝）

陳嘉信被告知毋須出席頒授典禮

至於前政府物流服務署署長陳嘉信捲入採購冒牌樽裝飲用水事件，政府早前表示，被調查包括前線、中層和高層多名人員，在徵詢授勳及非官守太平紳士遴選委員會意見後，已知會原獲頒銀紫荊星章的陳嘉信不用出席舉行勳銜頒授典禮。